Deutsche Unternehmen suchen verstärkt neue Mitarbeiter

Die Einstellungsbereitschaft der deutschen Firmen hat deutlich zugenommen, nach Rückgängen in den vorigen beiden Monaten. Das ifo Beschäftigungsbarometer stieg im April auf 111,3 Punkte von 109,4 Punkten im Vormonat. Dem deutschen Arbeitsmarkt geht es weiterhin glänzend.

Nach den Rückgängen im Vormonat ist das Barometer jetzt in allen vier Sektoren gestiegen. Am deutlichsten fiel der Anstieg in der Dienstleistungsbranche aus. Nach einer kurzen Verschnaufpause im Vormonat nimmt die Einstellungsdynamik auch im Bauhauptgewerbe und der Industrie wieder zu. Der Handel benötigt ebenfalls zusätzliches Personal, um der Konsumlaune in der Wirtschaft gerecht zu werden.