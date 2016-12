Deutsche Wirtschaft: Das »Sie« stirbt langsam aus

Aldi Nord beendet den Krawat­ten­zwang und Volks­wa­gen macht Engli­sch zur offizi­el­len Konzern­spra­che. Initia­ti­ven für eine offenere Unter­neh­mens­kul­tur finden sich in der deutschen Wirtschaft immer häufi­ger. Kein Wunder, dass auch die Anspra­che per »Sie« in immer mehr Unter­neh­men infrage gestellt wird. Die Online-Jobbörse StepS­tone und die Personal- und Manage­ment­be­ra­tung Kienbaum haben 17.000 Fachkräfte zu Hierar­chie und Organi­sa­ti­ons­struk­tur in ihren Unter­neh­men befragt [1]: Nur drei Prozent der Befrag­ten geben an, dass sich an ihrem Arbeits­platz alle Mitar­bei­ter siezen.

»Der Abschied vom Sie ist dabei kein einfa­cher Ausdruck des Zeitgeis­tes. Er hat vielmehr damit zu tun, wie Menschen heute zusam­men­ar­bei­ten. Es ist wichtig, dass Entschei­dun­gen schnell und nicht mehr nur von Führungs­per­so­nen getrof­fen werden können. In solchen dynami­schen Umfel­dern werden Hierar­chien zum Hinder­nis für effizi­en­tes Arbei­ten. Das Du ist ein Ausdruck der Revolu­tion, die gerade in der deutschen Wirtschaft statt­fin­det«, erklärt Dr. Sebas­tian Dettmers, Geschäfts­füh­rer StepStone.de.

Jede dritte Fachkraft duzt alle Kolle­gen und Vorge­setz­ten

Die häufigste Form der Anspra­che ist das »Sie« schon lange nicht mehr – in den meisten Unter­neh­men scheint vielmehr eine Misch­kul­tur je nach Funktion vorzu­herr­schen. Knapp Zweidrit­tel (63 Prozent) der befrag­ten Fachkräfte ist mit einigen Kolle­gen per »Du«, während sie die Führungs­ebene mit »Sie« anspre­chen. Tenden­zi­ell ist diese gemischte Umgangs­form in größe­ren Unter­neh­men häufi­ger üblich als in kleine­ren. Bei Arbeit­ge­bern mit 500 bis 1.000 Mitar­bei­tern steigt der Wert sogar auf 70 Prozent, Konzerne mit Mitar­bei­ter­zah­len zwischen 20.000 und 50.000 kommen auf 71 Prozent.

»Im Zuge der Digita­li­sie­rung müssen sich auch Großun­ter­neh­men und Konzerne wandeln. Als Arbeit­ge­ber stehen sie nun mit erfolg­rei­chen Start-ups im Wettbe­werb um die besten Köpfe. Starre Struk­tu­ren abzubauen, ist daher für viele Arbeit­ge­ber sinnvoll«, sagt Walter Jochmann, Geschäfts­füh­rer bei Kienbaum. In kleine­ren Unter­neh­men geht es im Schnitt noch infor­mel­ler zu. Sie setzen zu einem höheren Anteil auf die reine Du-Form. Während im Gesamt­schnitt der Befrag­ten jeder Dritte alle Kolle­gen und Vorge­setz­ten duzt, ist es in Unter­neh­men mit weniger als 50 Mitar­bei­tern die Hälfte aller Fachkräfte.

PR-Spezialisten und IT-Fachkräfte haben das »Sie« mehrheit­lich abgeschafft

In einigen Branchen ist die Anspra­che per »Sie« deutlich selte­ner als in anderen. Im Bereich Public Relati­ons und in der IT & Internet-Branche sind mehr Fachkräfte mit allen Kolle­gen per »Du« als in allen anderen Branchen (jeweils 70 Prozent). In der Metall­in­dus­trie (21 Prozent), in Banken (20 Prozent) und im öffent­li­chen Dienst (15 Prozent) sind die Vergleichs­werte deutlich niedri­ger.