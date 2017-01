Deutschlands Image kann sich sehen lassen

Dieses Jahr müssen alle Länder im Top-Ten-Ranking des Nation Brands Index Verluste im globa­len Ansehen hinneh­men. Acht davon erlei­den sogar einen deutli­chen Rückgang im Punkte­stand.

Die jährli­che Studie zum Anholt-GfK Nation Brands Index (NBI) misst, wie insge­samt 50 Länder weltweit wahrge­nom­men werden. Sie zeigt nicht nur, welches Image ein Land derzeit hat, sondern auch, in welche Richtung es sich entwi­ckelt.

2016 Rang Land 2015 Rang Punkte­un­ter­schied 2015 – 2016 1 USA 1 -1.04 2 Deutsch­land 2 -0.96 3 Großbri­tan­nien 3 -1.31 4 Kanada 5 -0.33 5 Frank­reich 4 -0.81 6 Italien 7 -0.54 7 Japan 6 -0.88 8 Schweiz 8 -0.64 9 Austra­lien 9 -0.25 10 Schwe­den 10 -0.64

NBISM Punkte­ver­än­de­rung: gering (+/-0.26-0.50), mittel (+/-0.51-1.00), groß (> +/-1.00)

Alle Top-10-Länder erlei­den Image­ver­lust

Während im Vorjahr acht der zehn am besten bewer­te­ten Länder einen NBISM-Punktegewinn verzeich­ne­ten, müssen 2016 alle Länder im Top-10-Ranking Einbu­ßen hinneh­men. Großbri­tan­nien und USA erlei­den dabei die größten Image­ver­luste. Aber auch der Punkte­stand von Deutsch­land, Japan und Frank­reich ist stark zurück­ge­gan­gen.

Profes­sor Simon Anholt, ein unabhän­gi­ger Politik­be­ra­ter, der die NBISM-Studie 2005 ins Leben rief, kommen­tiert: »Für gewöhn­lich ist die weltweite Wahrneh­mung eines Landes äußerst stabil. Änderun­gen sind aber möglich und finden auch statt. In erster Linie bestimmt der wahrge­nom­mene Einfluss eines Landes auf die Welt das Nationen-Image und nicht etwa natio­nale Beson­der­hei­ten oder Erfolge. Genau das können wir dieses Jahr beobach­ten. Länder, denen ein starker Einfluss auf die Welt zugeschrie­ben wird, haben in einem Jahr, das von andau­ern­den inter­na­tio­na­len Konflik­ten und humani­tä­ren Krisen geprägt war, an Ansehen verlo­ren.«

Vadim Volos, der für den Nation Brands Index zustän­dige GfK-Experte, fügt hinzu: »Wie eine Nation wahrge­nom­men wird, bestimmt das Zusam­men­spiel aus bereits lange bestehen­den Zuschrei­bun­gen oder Stereo­ty­pen und kurzfris­ti­gen Einfluss­fak­to­ren wie positi­ver oder negati­ver Bericht­erstat­tung oder einschnei­den­den Ereig­nis­sen wie Katastro­phen. Jedes Land kann sein Image aber auch ein Stück weit selbst beein­flus­sen, beispiels­weise indem es die positi­ven Beson­der­hei­ten hervor­hebt, um den Touris­mus und Inves­ti­tio­nen ins Land anzukur­beln. Eine Verän­de­rung des Ansehens benötigt aber natür­lich auch etwas Zeit.«

USA führt das Ranking an – Deutsch­land auf Platz 2

Rückgänge in der NBISM-Punktzahl führen nicht zwangs­läu­fig auch zu einer Rangän­de­rung – zumin­dest nicht unmit­tel­bar. Die USA, Deutsch­land und Großbri­tan­nien behal­ten zwar jeweils ihre Plätze 1, 2 und 3, jedoch haben die USA jetzt einen gerin­ge­ren Vorsprung vor Deutsch­land.

Kanada und Italien machen Plätze gut

Außer­halb der Top 3 gab es einige Rangän­de­run­gen. Frank­reichs Punkte­ver­lust – ausge­löst vor allem durch Rückgänge in den Berei­chen Regie­rung sowie Immigra­tion & Inves­ti­tio­nen – ermög­lichte Kanada vorbei­zu­zie­hen und den vierten Platz einzu­neh­men. Diese Nation ist Großbri­tan­nien also dicht auf den Fersen. Auch Italien macht im Vergleich zum Vorjahr einen Platz gut und verweist Japan auf Rang sieben.

[1] Der Anholt-GfK Nation Brands Index, der jährlich erhoben wird, misst das Image von 50 Ländern unter Berücksichtigung der Kategorien Exporte, Regierung, Kultur, Bevölkerung, Tourismus und Immigration/Investition. Im Jahr 2016 wurden insgesamt 20.353 Online-Interviews mit Personen ab 18 Jahren in 20 Ländern durchgeführt. Aktuelle Parameter der online aktiven Bevölkerung wurden genutzt, um die Stichproben in jedem Land zu gewichten und auf diese Weise demografische Charakteristika wie Alter, Geschlecht und Bildung der online aktiven Bevölkerung widerzuspiegeln. Zusätzlich wurde in den USA, Großbritannien, Südafrika, Indien und Brasilien die Rasse/Ethnie zur Gewichtung genutzt. Die Feldarbeit wurde vom 07. bis zum 25. Juli 2016 in folgenden Ländern durchgeführt:

Nordamerika: USA, Kanada, Kuba

Westeuropa: Belgien, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Irland, Schottland,

Schweden, Dänemark, Holland, Schweiz, Finnland, Australien, Griechenland, Nordirland

Zentral/Osteuropa: Russland, Polen, Tschechische Republik, Ungarn, Türkei, Kasachstan

Asien und Pazifik: Japan, Südkorea, China, Indien, Thailand, Indonesien, Singapur, Taiwan, Australien, Neuseeland

Lateinamerika: Argentinien, Brasilien, Mexiko, Chile, Peru, Kolumbien, Ecuador

Naher Osten/Afrika: Vereinigten Arabischen Emirate, Iran, Ägypten, Saudi-Arabien, Südafrika, Kenia, Nigeria, Katar

