Die am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschland

Zum dritten Mal in Folge haben Statista und Focus in diesem Jahr Deutschlands Unternehmen mit dem größten Umsatzwachstum ermittelt. Von den rund 3,5 Millionen Firmen, die im Unternehmensregister vertreten sind, filterte Statista die vielversprechendsten 11.500 Unternehmen heraus und lud sie zur Teilnahme zu den »Wachstumschampions 2018« ein. Über eine öffentliche Ausschreibung konnten sich alle weiteren Unternehmen bewerben, die ein starkes Wachstum vorweisen. Am Ende haben es die 500 Unternehmen mit dem höchsten Umsatzwachstum in den Jahren 2013 bis 2016 in die Auswertung geschafft, die im neuen Focus Business Magazin erschienen ist (seit dem 28. Oktober 2017 erhältlich).

Den Gesamtsieg im Ranking holte sich mit dem stärksten jährlichen Umsatzwachstum die Thermondo GmbH mit Hauptsitz in Berlin. Der Komplettanbieter rund um Heizungsbau und Heizungswechsel ist bundesweit tätig und steigerte seinen Umsatz von 184.000 Euro im Jahr 2013 auf mehr als 20,2 Millionen Euro im Jahr 2016 – ein durchschnittliches Jahresplus von 379 Prozent. Mit 245 Prozent auf dem sechsten Platz landete HelloFresh, das in den Startlöchern zum Börsengang steht.

Einige weitere Ergebnisse der Analyse: Die Ballungszentren der Wachstumschampions sind Berlin (im Ranking vertreten mit 42 Unternehmen), Hamburg (33) und München (24). Nicht weit von der bayerischen Hauptstadt hat sich in Augsburg eine wachstumsstarke Unternehmenslandschaft entwickelt. Am häufigsten stammen die Wachstumschampions 2018 aus den Branchen IT, Internet und Services, gefolgt von Einzelhandel und E-Commerce. Eine erstaunliche Zahl: Im Erhebungszeitraum wurden durch die Top 500 Unternehmen mehr als 47.000 Arbeitsplätze geschaffen. Thorsten Wiese

https://de.statista.com/infografik/11652/statista-focus-wachstumschampions-2018/