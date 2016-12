Die Amazon-Deutschlandkarte

Amazon inves­tiert derzeit im großen Stil in den Stand­ort Deutsch­land. In Dortmund. Franken­t­hal und Werne will das Online-Versandhaus im kommen­den Jahr drei neue Logis­tik­zen­tren mit jeweils 1.000 Arbeits­plät­zen eröff­nen. Am Stand­ort Werne wird außer­dem aktuell eine neue Halle mit 100.000 Quadrat­me­ter Fläche hochge­zo­gen, die ebenfalls 2017 den Betrieb aufneh­men soll. Aktuell beschäf­tigt Amazon nach eigenen Angaben hierzu­lande knapp 12.000 festan­ge­stellte Logis­tik­mit­ar­bei­ter in neun Logis­tik­zen­tren an acht Stand­or­ten. Mathias Brandt

