Die beliebtesten Online Casino Games

Casinos bieten im Internet enorm viele Möglichkeiten der Unterhaltung und dazu noch viele Chancen Geld zu gewinnen. Doch welche Games stehen wo zur Verfügung?



Vergleicht man klassische Spielbanken mit ihren Ablegern im Internet, so haben letztere einige Vorteile zu bieten. So gibt es hier natürlich eine große Auswahl an Spielen, die aber zusätzlich noch 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche für Unterhaltung sorgen. Doch auch wenn es um Geldgewinne geht, gibt es online i. d. R. höhere Auszahlungsquoten, was einen Casinobesuch im Internet deutlich lukrativer macht. Die Tatsache, dass diese den Spielbanken vor Ort Konkurrenz machen, wird also nur wenige überraschen. Während sich Online Casinos über immer mehr Besucher freuen können, vermelden die Spielbanken sinkenden Zuspruch.

Doch welche Games machen Online Casinos so beliebt? Wie in den Spielbanken dominieren auch im Internet Klassiker wie Roulette und Kartenspiele, doch auch Spielautomaten erfreuen sich stets großer Beliebtheit. Es gibt also ein recht großes Angebot und jeder, der noch nie ein solches Casino besucht hat, sollte die Games ruhig einmal ausprobieren. Das zum besten mobilen Casino der Welt 2016 gewählte Mr Green lässt Blackjack etwa sogar kostenlos testen. Gewinnen kann man dann natürlich nur Ruhm und Ehre, aber für das Hineinschnuppern und das Sammeln erster Erfahrungen ist so ein Testlauf sicherlich das beste. Um Geld, Spannung und Nervenkitzel kann man dann später immer noch spielen.

Doch selbstverständlich gibt es im Internet auch ein paar Dinge zu beachten, die in der Welt der Spielbanken vor Ort keine wesentliche Rolle spielen – darunter vor allem das wichtige Thema Sicherheit. Leider ist das weltweite Netz oft ein Hort vieler schwarzer Schafe und nicht wenige Zocker haben schnell nur den möglichen Gewinn vor Augen und übersehen dabei dann die Möglichkeit, ein willkommenes Opfer von Betrügern zu werden. Dies betrifft natürlich nicht nur Casinos im Internet, doch natürlich sollte man sich gerade hier den jeweiligen Anbieter genau anschauen, bevor man diesem sein ganzes Geld anvertraut.

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte daher bei großen Online Casinos spielen, die auch eine Lizenz der EU vorweisen können. Dort muss man sich als Spieler in Sachen Safety keine riesigen Gedanken machen, denn der Gambling-Markt ist mittlerweile sehr gut reglementiert. Doch bei kleinen Anbietern, die oft mit unnatürlich hohen Gewinnen locken, sollte man aufpassen und sich im Vorfeld informieren, ob und wie man als Spieler abgesichert ist. Lohnenswert ist dann auch ein kurzer Blick auf die Internetadresse, ob bei der URL des Casinos das HTTPS-Protokoll und somit eine gesicherte SSL-Verbindung vorhanden ist. Wenn dann noch eine Lizenz von z. B. der Malta Gaming Authority vorliegt, sollte dem Spaß und vor allem dem möglichen Gewinn nichts mehr im Wege stehen.