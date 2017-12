Die besondere Strategie: Gewürze statt USB-Sticks – Wir machen’s persönlich und mit der richtigen Würze

Die IT-Welt erscheint oft distanziert, sachlich und kühl. Hier geht es um Optimierungsprozesse, harte Zahlen und Fakten. Die AXSOS AG, ein IT-Dienstleister aus Stuttgart, hat es sich zur Maxime gemacht, mehr zu sein. So setzt die AXSOS AG auf den persönlichen Kontakt zu ihren Kunden, denn nur so lässt sich herausfinden, was dieser wirklich braucht. Mit besonderen Kampagnen und Events wird dieser Kontakt gepflegt und ausgebaut, bis eine stabile Beziehung zwischen Kunde und Unternehmen etabliert ist – und das auf Augenhöhe. Dass dieser Ansatz erfolgreich ist, zeigt die Tatsache, dass sich die AXSOS seit 2009 kontinuierlich auf 150 Mitarbeiter an fünf Standorten in Stuttgart, Dettingen an der Erms, Solingen, Ramallah und Jerusalem vergrößern konnte und inzwischen über 250 Kunden weltweit betreut.

Der persönliche Kontakt zwischen den Kunden und der AXSOS AG steht an erster Stelle. Hier kommt es besonders auf das Menschliche an, das auch im Slogan »innovativ, dynamisch, menschlich« festgehalten wurde. Die Erfahrung zeigt, dass nur im persönlichen Gespräch vor Ort die Bedürfnisse und Anforderungen auf Kundenseite zum Tragen kommen. Und so verstanden werden kann, was der Gegenüber wirklich braucht, wie sein Umfeld aussieht und wie der ganze Betrieb tickt. »Wir wollen niemanden unsere Produkte oder Dienstleistungen aufdrängen, nur um Geschäft gemacht zu haben. Wenn ein Kunde nichts Neues braucht, ist das für uns völlig in Ordnung. Unsere Ansprechpartner wissen, dass sie jederzeit auf uns zukommen können, wenn für sie ein ganz bestimmter Bedarf entstanden ist und dann reagieren wir«, so Frank Müller, Vorstand der AXSOS AG.

Wie IT-Dienstleistungen und Gewürze zusammenpassen. Um das Engagement im Nahen Osten den Kunden in Deutschland näher zu bringen, setzt die AXSOS AG bei ihren Kundengeschenken auf Gadgets mit dem gewissen Extra. So kann man sich bei einem Kundenbesuch stets auf authentische Gewürze aus dem Orient freuen. Einen besonderen Stellungswert nimmt dabei Za’tar ein: Bei Za’tar handelt es sich um eine Gewürzmischung, die im Nahen Osten allgegenwärtig ist. Sie besteht dabei aus Thymian, Sumach, Sesam und Salz. Jede Familie hat ein sorgsam gehütetes Rezept, nach dem Za’tar zubereitet wird. Bei der AXSOS AG ist dafür die Schwiegermutter von Frank Müller aus Jerusalem zuständig. In Kombination mit Olivenöl verleiht die Gewürzmischung jedem Gericht eine orientalische Note und lässt den Gaumen in 1001 Nacht abheben.

Bei der AXSOS AG wurde sich außerdem auf neues Terrain vorgewagt und versucht, den Orient mit heimischen Spezialitäten zu verbinden: So entstanden die Za’tar Spätzle. In der Nudelmanufaktur Schaut werden diese in Handarbeit hergestellt und verleihen der schwäbischen Leibspeise eine ganz neue Geschmacksnote.

Die Welt der Gewürze. Seit Jahrtausenden haben Gewürze aus dem Orient die Menschen bewegt. Im Mittelalter erstreckte sich die arabische Welt von der Türkei und dem Nahen Osten bis nach Nordafrika und Spanien. Der Gewürzhandel blühte in dieser Zeit: Dafür wurde die halbe Welt bereist, Kriege geführt und mit viel Geld bezahlt, um in den Besitz der wertvollen Ware zu kommen.

Seitdem die Araber mit dem Handel von Gewürzen begannen, wurde mehr über Mengen, Sorten und Transportwege der edlen Ware bekannt. Denn sie setzten Gewürze neben der Verfeinerung von Speisen auch als Liebes- und Heilmittel, zur Konservierung wie zur Balsamierung ihrer Toten ein.

Orientalische Herzlichkeit trifft auf deutsche Gründlichkeit. Die AXSOS AG bietet ein umfassendes Full-Service-Angebot aus IT-Sicherheit, IT-Infrastruktur und Individualentwicklung. So steht bei AXSOS von Beginn der ersten Vorgespräche mit dem Kunden bis hin zur fertigen Lösung und der anschließenden Betreuung, der Anwender mit seinen Bedürfnissen im Fokus. Mit Standorten in Deutschland wie in Ramallah und Jerusalem üben deutsche wie orientalische Werte Einfluss auf die Partnerschaft zum Kunden aus.

Mit dem nachfolgenden Rezept des Za’tar Pestos haben auch Sie die Möglichkeit, sich den Orient auf den Teller zu holen.