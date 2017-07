Die Cloud führt Finanz-, HR- und IT-​Abteilungen näher zusammen und stärkt deren Zusammenarbeit

Finanz- und HR-Abteilungen gestalten digitale Transformation.

Damit Unternehmen in einem zunehmend kompetitiven digitalen Marktumfeld bestehen können, müssen ihre Finanz- und HR-Abteilungen enger zusammenarbeiten. Das zeigen die Ergebnisse der Studie »Finance and HR: The Cloud’s New Power Partnership« von Oracle und MIT Technology Review [1]. Der Einsatz einer kombinierten Cloud-Lösung, die beide Abteilungen verbindet, ist dabei wesentlich. Denn so gewinnen Verantwortliche ganzheitliche Einblicke in Finanz- und HR-Daten und können mit Hilfe fundierter Informationen schneller auf die sich ständig verändernden Marktbedingungen reagieren.

Erfolgreiche Initiativen zur Cloud-Transformation

Für die Studie wurden weltweit 700 C-Level-Führungskräfte sowie Finanz-, HR- und IT-Manager befragt. Zentrale Erkenntnis der Untersuchung ist, dass eine kombinierte Cloud-Lösung für Finanz- und Personalabteilungen grundlegend für erfolgreiche Initiativen zur Cloud-Transformation ist. Die Integration von ERP- und HCM-Systemen hat zahlreiche Vorteile: Verantwortliche können beispielsweise anfallende Mitarbeiterkosten einfacher verfolgen und prognostizieren sowie die Erkenntnisse anschließend für die Budgetplanung nutzen. 37 Prozent der Befragten geben zudem an, dass die Cloud ihnen dabei hilft, Daten und Informationen effizient und gewinnbringend miteinander zu teilen.

Eine erfolgreiche Cloud-Implementierung schlägt sich auch positiv auf Mitarbeiterebene nieder. Denn Angestellte können sich schneller auf Veränderungen einstellen. Das bestätigen auch die Studienergebnisse: 46 Prozent der befragten Unternehmen, die die Cloud bereits vollumfänglich nutzen, geben an, dass sie ihre Prozesse nun deutlich schneller an Veränderungen anpassen können. Bei den C-Level-Führungskräften sind sogar 47 Prozent dieser Meinung.

Auch auf die Produktivität hat die Cloud positiven Einfluss: Fast ein Drittel der Befragten (31 Prozent) geben an, dass sie durch den Schritt in die Cloud weniger Zeit in Routineaufgaben investieren müssen und somit mehr Kapazitäten für strategische Aufgaben haben.

Ganzheitliche Einblicke

»Finanz- und Personalabteilungen übernehmen zunehmend eine strategische Führungsrolle im Transformationsprozess des Unternehmens. Ein verbesserter Return on Investment (ROI) entsteht nicht mehr nur durch Einsparungen, sondern vielmehr durch ganzheitliche Einblicke, welche Finanz- und HR-Abteilungen durch die Cloud gewinnen. Der Erfolg eines Unternehmens steht und fällt mit seinen Mitarbeitern. Daher sollten vor allem diese beiden Abteilungen die Cloud-Transformation vorantreiben«, erklärt Dirk Thomas Wagner, Sales Development Leader ERP Cloud bei Oracle. »Indem Abteilungen besser zusammenarbeiten, können Unternehmen sich auf kommende Herausforderungen einstellen und die Transformation der kompletten Organisation vorbereiten.«

Grenzen zwischen Funktionen und Rollen verschwimmen

Die Studie zeigt außerdem, dass die Grenzen zwischen Funktionen und Rollen verschwimmen, da die Cloud Backoffice-Systeme immer mehr zusammenführt:

Verbesserte Zusammenarbeit: 46 Prozent der Finanz- und HR-Experten erklären, dass der vollumfängliche Schritt in die Cloud die Zusammenarbeit zwischen ihren Abteilungen verbessert hat. Fast die Hälfte von ihnen erwartet zudem signifikante Fortschritte innerhalb der nächsten beiden Jahre. Ähnliche Ergebnisse bestätigen auch IT-Experten: 52 Prozent der befragten C-Level-Führungskräfte geben an, dass die Beziehung zwischen IT-, HR- und Finanzabteilung nach der Implementierung sogar besser ist als erwartet.

Verzahnungen über das gesamte Unternehmen hinweg: Die Rollen von Finanz- und HR-Experten verändern sich und verlangen mehr Know-how für Daten und die Cloud. Daher planen 43 Prozent der Unternehmen ihnen IT-Experten an die Seite zu stellen, damit sie die Vorteile neuer Technologien in vollem Umfang nutzen können.

Neue Kompetenzen: Befragte wollen sich vor allem in folgenden Bereichen verbessern

o Zeitmanagement – 40 Prozent erachten das als Herausforderung

o Active Learning

o Problemlösungs- sowie mathematische und analytische Kompetenzen

o Innovationsfähigkeit: 56 Prozent der C-Level-Befragten erklären, dass sich diese nach der Cloud-Implementierung in der IT signifikant verbessert hat

»Wenn Unternehmen einen Technologiewandel anstoßen, müssen Führungskräfte dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter ihren Geschäftssinn schärfen und weiterentwickeln können. Viele haben dies bereits verstanden: 42 Prozent planen Management-Schulungen für ihr Team, um sie auf zukünftige Aufgaben außerhalb des Backoffice vorzubereiten«, fügt Dirk Thomas Wagner hinzu. »Die Erfahrungen und Erkenntnisse, die Finanz- und HR-Abteilungen bei ihrem Schritt in die Cloud sammeln, kommen letztendlich dem gesamten Unternehmen zugute. Basierend darauf können Personal- und Finance-Experten die nächsten disruptiven Entwicklungsschritte entwerfen und angehen.«

[1] Für die Studie hat Oracle mit MIT Technology Review zusammengearbeitet. Ziel der Untersuchung war, den Status quo der Cloud-Transformation in HR-, Finanz- und IT-Abteilungen abzubilden sowie Einblicke zu gewinnen, wie sich dadurch die Zusammenarbeit zwischen den Teams verbessert hat. Insgesamt wurden dazu 700 HR-, Finanz- und IT-Experten in Nordamerika, EMEA und Asien befragt. https://www.oracle.com/solutions/erp-hcm/mit-technology-review.html