Die Datenschutzgrundverordnung lenkt den Blick auch auf Messenger – wie stellen sich die Anbieter in Deutschland auf?

Was im privaten Sektor bereits gang und gäbe ist, ist mittlerweile auch für den professionellen Einsatz geeignet. Anstelle des in der Vergangenheit häufig diskutierten Gegensatzes von Social- und Realtime-Kommunikation geht die Entwicklung im Markt heute in Richtung Konvergenz, um das Beste aus beiden Welten nutzen zu können. Mit der zunehmenden Popularität von Messengern wie Whatsapp etabliert sich diese Form der Kommunikation auch im professionellen Nutzerumfeld.

Die gelebten Vorzüge solcher Lösungen liegen auf der Hand. Speziell im Bereich der Projektarbeit mit verteilten Ressourcen ist die Bereitstellung solcher Lösungen ein Gewinn für alle Beteiligten. Entsprechend ist inzwischen ein Angebot verfügbar, dass auch den Compliance- und Security-Anforderungen von Firmenkunden genügt – besonders wichtig auch im Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung. Die häufig im Umfeld der »Schatten-IT« genutzten Consumer-Lösungen können diese Anforderungen oft nicht erfüllen.

Die Messaging-Lösungen ermöglichen als grundlegende Funktionalität, dass sich zwei oder mehr Teilnehmer mit Textnachrichten unterhalten können. Die Nachrichten kommen möglichst unmittelbar / in Realtime beim Empfänger an. Erweiterte Funktionen bestehen etwa in der Übertragung von Dateien sowie Audio- und Video-Streams.

Bewertungskriterien

Den deutschen Markt für Realtime Communication / Messaging hat ISG – neben weiteren Themen – im Rahmen des Anbietervergleichs »Social Business Services & Solutions Provider Lens« untersucht, den ISG in diesem Frühjahr vorstellte.

Die zentralen Bewertungskriterien beziehungsweise Anforderungen an die Anbieter in der Studie zu diesem Thema lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Funktionsumfang (etwa auch Audio- und Videokommunikation)

Plattformunabhängigkeit

Support

Testmöglichkeit

SLAs und Security

Interoperabilität

Präsenz und Awareness im deutschen Markt

Künstliche-Intelligenz-/ChatBot-Integration

Sicherheit und Vertraulichkeit

Bereitstellungsformen

Nutzerzahl / kritische Masse

Anbieterbewertung

Lösungen für Realtime Communication / Messaging wurden bei der vorletzten Untersuchung in der Studie »Social Business Vendor Benchmark 2017« betrachtet. Im Zuge der zwischenzeitlichen Verschärfung der Bewertungskriterien in allen Provider-Lens-Studien sind einige Anbieter nicht mehr ganz so stark positioniert wie im letzten Social-Business-Anbietervergleich.

Selbstverständlich nutzt auch diese Technologie künstliche Intelligenz und Chatbots, um die Nutzererfahrung ständig weiter zu verbessern. Anbieter, die in diesen Themen bereits engagiert sind, wurden in ihrer Bewertung dadurch positiv beeinflusst. Gut aufgestellt sind entsprechend beispielsweise Unify (Atos) und Cisco. Prominent positioniert ist bei diesem Thema auch IBM; dem Anbieter gelang mit »Watson Workspace« auf Anhieb der Einstieg in die Gruppe der Leader. Erstmals wurde auch grouptime mit seinem Produkt Teamwire bewertet. Grouptime ermöglicht die Integration von Chatbots und konnte mit dem führenden Dienstleister T-Systems MMS eine Partnerschaft eingehen.

Der weltweit erfolgreiche Anbieter Slack konnte auch in Deutschland inzwischen an Präsenz und Dynamik gewinnen und wird in diesem Jahr von ISG als »Rising Star« identifiziert – also als ein Unternehmen, dem ISG zutraut, in Deutschland in absehbarer Zeit in den Kreis der führenden Anbieter vorzustoßen.

Frank Heuer, ISG, www.isg-one.com

Abbildung: Positionierung der Anbieter von Realtime Communication / Messaging. Quelle: ISG Germany, 2018.