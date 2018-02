Die digitale Signatur – wo sie heute steht und wo ihr Potenzial liegt

Gefragt sind laut Studie mobile Lösungen, gute Nutzererfahrung und Sicherheit.

Die Technik für digitale Signaturen besteht bereits seit längerem, jedoch konnte sie erst in den letzten Jahren verstärkt an Bedeutung gewinnen. Welche Hintergründe dieser Entwicklung zugrunde liegen, wo weiteres Potenzial besteht und welche Hürden noch überwunden werden müssen, zeigt eine aktuelle Forrester-Studie [1] mit 25 Fallstudien zu E-Signature-Lösungen. Die Studie gibt einen Einblick in Entwicklungen, Trends bei Authentifizierungsmöglichkeiten sowie der Implementierung und beleuchtet die erzielten Geschäftsergebnisse.

Was Unternehmen antreibt, in digitale Signaturen zu investieren

Die drei größten Faktoren, die digitale Signaturen zu wertvollen Investitionen machen, sind die Digitalisierung von Prozessen, ein sicherer Datenaustausch zwischen Unternehmen und eine durchgängige Prozessautomatisierung – alles Faktoren, die einen weiteren Beitrag zur Digitalisierung eines Unternehmens leisten.

Vor allem Unternehmen im Finanzsektor nehmen bei der Implementierung digitaler Signaturen eine führende Rolle ein. Dies ist nicht überraschend, werden doch im Bankwesen die meisten Dokumente unterzeichnet. Verträge, Vorverkaufsanträge und Datenerhebungen sind die Prozesse, die besonders von E-Signature-Lösungen profitieren.

Deutliche Effizienzsteigerung durch E-Signature-Lösungen

Die erfolgreichste Bilanz nach Einführung der digitalen Signatur konnte die kanadische Bank of Montreal verzeichnen. Mit eSignLive von Vasco, einem der drei wichtigsten Anbieter von E-Signature-Lösungen, konnte die Bank die Fehlerquote um 80 Prozent reduzieren. Mitarbeiter sind pro Tag 30 Minuten weniger mit der Bearbeitung von Formularen beschäftigt und ein Bankkonto kann in nur acht Minuten eingerichtet werden.

Gerade in Bereichen wie dem Customer Onboarding und der Kreditprüfung zeigt sich das enorme Potenzial von digitalen Unterschriften. Unternehmen können eine Effizienzsteigerung von bis zu 85 Prozent erreichen.

Kundenerfahrung für Unternehmen wichtiger als Effizienz

Einen noch höheren Stellenwert als die Effizienzsteigerung hat in den Augen der Unternehmen die Kundenerfahrung. Zum Beispiel berichtet ein Hotel davon, dass Papier nicht mehr zu einem modernen Unternehmen im digitalen Zeitalter passe. Auch das User Interface ist von zentraler Bedeutung. Früher waren E-Signature-Lösungen oft komplex in der Navigation und in den Authentifizierungsschritten, doch in den letzten Jahren haben die Anbieter daran gearbeitet, die Benutzung zu vereinfachen. Deshalb kann man heute einen Anstieg bei E-Signature-Abschlüssen beobachten, die mit günstigeren Smartphones, Tablets oder Touchscreen-Computern getätigt werden.

Sicherheit und mobile Anwendungen im Fokus

In der Anfangsphase boten E-Signature-Unternehmen Lösungen mit einer einfachen Sicherheitsstufe, die nur für Web- und Desktop-PC-Nutzer konzipiert waren. Heute liegt der Fokus vor allem auf mobilen Anwendungen. Bereits 30 Prozent aller Verträge werden in einem mobilen Browser geöffnet, doch noch werden nur wenige davon mobil unterzeichnet. In diesem Bereich ist noch deutliches Potenzial für eine Verbesserung der Nutzererfahrung zu erkennen.

Zudem müssen Unternehmen hoch entwickelte Methoden zur Sicherung der Dokumente bereitstellen. E-Signature-Lösungen tragen nur dann wirklich zu einem Business-Gewinn bei, wenn sie auch für wichtige Transaktionen bedenkenlos eingesetzt werden können. Das bedeutet, dass auch der Sicherheitsaspekt besonders im Fokus steht. Anbieter müssen sicherstellen, dass ein Dokument nach oder idealerweise bereits während des Unterzeichnungsprozesses nicht mehr verändert werden kann, aber auch, dass die Authentifizierung der Unterzeichner sicher ist.

Gerade die Möglichkeiten der Authentifizierung sind in Europa stark nachgefragt. Experten setzen vor allem auf biometrische Techniken. So ist zum Beispiel die Lösung eSignLive in DIGIPASS for Apps eingebettet, ein Software Development Kit, das biometrische Authentifizierungsmethoden wie die Gesichtserkennung oder den Fingerabdruck-Scan bietet.

Mehr als nur eine Unterschrift

In der Entwicklung der E-Signature-Lösungen zeigt sich ein klarer Trend hin zu mehr Flexibilität und einem Service, der mehr bietet als nur eine Unterschrift. Nicht umsonst wird die digitale Signatur oft als der letzte fehlende Link in der digitalen Transformation bezeichnet. Genau hier setzen viele neue Lösungen an und bieten flexible Einsatzmöglichkeiten, unterschiedliche Signaturmethoden und stärkere Authentifizierungsmaßnahmen. Einige Anbieter setzen auf ein zusätzliches Prozessmanagement, e-form-Support oder Dokumentenerzeugung.

So werden E-Signature-Lösungen zu ganzheitlichen Support-Systemen für digitale Transaktionsprozesse. Sie ermöglichen einen effizienten, sicheren und voll-digitalisierten Workflow und helfen so Unternehmen dabei, die Digitalisierung in ihrem Unternehmen voranzutreiben.

[1] https://www.vasco.com/de-de/resource-library/iam-market-surpass-13-billion-by-2021.html