Die DSGVO als Chance zur Verbesserung von Datenschutz und Sicherheit

Eine neue Studie von IBM zeigt, dass fast 60 Prozent der befragten Unternehmen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Chance zur Verbesserung der Privatsphäre, Sicherheit, Datenverwaltung und Katalysator für neue Geschäftsmodelle ansehen – weniger als ein Compliance-Problem oder ein Hindernis [1].

Um Risiken zu reduzieren, zeigte die Studie, dass die Mehrheit der befragten Unternehmen bei den Daten, die sie sammeln und verwalten, selektiver vorgehen wollen. 70 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass sie Daten vor Ablauf der Compliance-Frist entsorgen wollen.

Die Vorbereitung der Unternehmen auf die DSGVO ist auf eine verstärkte Sensibilität der Verbraucher hinsichtlich der Verwaltung personenbezogener Daten durch Unternehmen zurückzuführen. Eine von Harris Poll im Auftrag von IBM durchgeführte Umfrage unter 10.000 Verbrauchern ergab kürzlich, dass nur 20 Prozent der Verbraucher in den USA den Organisationen, mit denen sie interagieren, vollständig vertrauen in Bezug auf die Vertraulichkeit ihrer Daten.

In den Wochen vor dem Datum des Inkrafttretens am 25. Mai befragte das IBM Institute of Business Value (IBV) mehr als 1.500 Führungskräfte, die für die Einhaltung der DSGVO bei Organisationen auf der ganzen Welt verantwortlich sind. Die Ergebnisse zeigen, wie sich Unternehmen der DSGVO nähern, um das Vertrauen der Kunden zu stärken und Innovationen voranzutreiben:

»Die DSGVO wird einer der stärksten Faktoren sein, die branchenübergreifend Geschäftsmodelle beeinflussen – und ihre Reichweite reicht weit über die Grenzen der EU hinaus«, sagt Cindy Compert, CTO, Datenschutz und Datenschutz, IBM Security. »Der Beginn der DSGVO kommt auch in Zeiten großen Misstrauens der Verbraucher gegenüber der Fähigkeit der Unternehmen zum Schutz ihrer personenbezogenen Daten. Diese Faktoren haben Unternehmen dazu gebracht, ihre Herangehensweise hinsichtlich Datenverantwortung zu überdenken, um das in der heutigen datengesteuerten Wirtschaft benötigte Vertrauen wiederherzustellen. »

Weniger Daten: GDPR führt zu einer Verringerung der Datensammlung und -speicherung

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Studie ist, dass Unternehmen die DSGVO als Chance nutzen, um ihren Datenansatz zu straffen und die Gesamtmenge der von ihnen verwalteten Daten zu reduzieren. Das bedeutet für viele Unternehmen, dass sie die Menge an Daten, die sie sammeln, speichern und teilen, erheblich reduzieren wollen. Laut der neuen Studie berichteten die Organisationen, dass sie als Antwort auf die DSGVO folgende Maßnahmen ergriffen haben:

DSGVO-Herausforderungen, blinde Flecken und transformative Geschäftsmöglichkeiten

Die Studie ergab, dass die größten Herausforderungen, denen sich Organisationen bei der Einhaltung der DSGVO gegenübersehen, darin bestehen, personenbezogene Daten in ihren Unternehmen zu finden (Datenermittlung), die Genauigkeit der erfassten und gespeicherten Daten zu gewährleisten und Regeln einzuhalten, wie Daten analysiert und geteilt werden (Datenverarbeitungsprinzipien).

Andere Bereiche, die Anlass zur Besorgnis gaben, waren der Umgang mit grenzüberschreitenden Datenübertragungen und die Einholung der Zustimmung der betroffenen Personen, da weniger als die Hälfte der Befragten angaben, auf diese Aspekte der Datenschutzgrundverordnung ausreichend vorbereitet zu sein.

Ein Schlüsselelement der DSGVO ist die Anforderung an Unternehmen, Datenverluste innerhalb von 72 Stunden den Regulierungsbehörden zu melden. Die IBV-Studie hat jedoch ergeben, dass nur 31 Prozent der Unternehmen ihre Vorfallreaktionspläne zur Vorbereitung auf diese Anforderung erneut geprüft oder geändert haben, was einen blinden Fleck im gesamten Ansatz der Unternehmen zur DSGVO darstellt.

Während die Herausforderungen bestehen bleiben, nutzt immerhin ein erheblicher Teil der befragten Unternehmen (22 Prozent) die DSGVO als vollständig transformative Geschäftsmöglichkeit für die Art und Weise, wie sie Datenverantwortung und Datenmanagement angehen:

Um den vollständigen Bericht des IBM Institutes for Business Value herunterzuladen (in englischer Sprache), besuchen Sie: http://ibm.biz/powerofGDPR

[1] Methodology: To better understand how organizations were preparing for GDPR and potenzially using it as a transformational opportunity, the IBM Institute for Business Value (IBV) and Oxford Economics surveyed 1,500 GDPR leaders in 34 countries, representing 15 industries, between February and April of 2018. Chief Privacy Officers, Chief Data Officers, General Counsels, Chief Information Security Officers and Data Protection Officers were surveyed. To determine the GDPR leader group, respondents were classified using specific criteria (how they answered a select set of questions) and the GDPR leaders who met the criteria comprised 22 percent of the total sample.