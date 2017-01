Die fünf Faktoren für den Erfolg des Chief Digital Officers (CDO)

Mit der Digita­li­sie­rung ist auch eine neue Chef-Funktion entstan­den: Der Chief Digital Officer. Das Problem: In vielen Fällen entpuppt sich der CDO als zahnlo­ser Tiger, da Unter­neh­men die falsche Person rekru­tie­ren oder ihn nicht richtig ins Unter­neh­men einfüh­ren. Die Personal-, Talent- und Organi­sa­ti­ons­be­ra­tung Korn Ferry benennt die fünf entschei­den­den Fakto­ren, die einen CDO erfolg­reich machen.

»Kein klares Profil, kein eindeu­tig abgegrenz­ter Verant­wor­tungs­be­reich, weder strate­gi­sche noch opera­tive Durch­griffs­mög­lich­kei­ten. So wird der Digital-Messias rasch zum Digital-Propheten gestutzt: der zwar reden kann, aber nicht machen darf«, sagt Alexan­der Wink, Senior Partner und Head der Digital Practice EMEA von Korn Ferry. »Wir erleben in unserem Alltag immer wieder, dass talen­tierte CDOs schei­tern – weil sie in der falschen Umgebung arbei­ten oder nicht richtig im Unter­neh­men angekom­men sind. Das hat gar nicht immer mit ihnen selbst zu tun. Vielmehr müssen die Unter­neh­men selbst die wichtigs­ten Voraus­set­zun­gen für den Erfolg ihres CDO schaf­fen.

Eindeu­tige und klare Rollen­de­fi­ni­tion des CDO

Eine Aufga­ben­be­schrei­bung für den Arbeits­ver­trag ist dabei nicht erschöp­fend. Vielmehr muss noch weit vor einer mögli­chen Rekru­tie­rung Klarheit herrschen über die Fragen: Was sind die unter­neh­me­ri­schen Ziele des CDO? Welche strate­gi­schen und opera­ti­ven Spiel­räume soll er erhal­ten: Darf er bei Entschei­dun­gen nur mit am Tisch sitzen? Erhält er ein Veto? Oder wird er gestal­ten­der Entschei­der – indem seine Unter­schrift unter neue Initia­ti­ven und Strate­gien zwingend notwen­dig ist? Alexan­der Wink sagt: »Ist im Vorfeld die genaue Aufga­ben­be­schrei­bung des CDO nicht geklärt, mag vielleicht die Suche noch gelin­gen – im Alltags­ge­schäft wird der Kandi­dat aber mit großer Wahrschein­lich­keit schei­tern.«

Rekru­tie­ren der richti­gen Person auf Basis von persön­li­chen Kompe­ten­zen – nicht nur aufgrund der beruf­li­chen Herkunft

Ein CDO kann, muss aber nicht unbedingt aus dem Silicon Valley oder der Digital­wirt­schaft kommen. Mindes­tens genauso wichtig wie Background und Fachkom­pe­ten­zen sind jedoch die folgen­den Parame­ter:

Erfah­rung in der jewei­li­gen Unter­neh­mens­form: Kennt der Kandi­dat das auf ihn zukom­mende Umfeld bereits und hat er bewie­sen, dass er in einem solchen Umfeld erfolg­reich arbei­ten kann?

Manage­ment­kom­pe­tenz: Ist der Kandi­dat neben seinem Digital­wis­sen auch in der Lage, klassi­sche Manage­ment­vor­gänge zu steuern wie Vorla­gen einord­nen, Sitzun­gen leiten, Entschei­dun­gen herbei­füh­ren?

Augen­höhe mit Unter­neh­mens­füh­rung: Kann der Kandi­dat nicht nur mit anderen Spezia­lis­ten kommu­ni­zie­ren, sondern spricht er auch die Sprache des Top-Managements?

Ausge­prägte Empathie­fä­hig­keit: Versteht der Kandi­dat andere Menschen und ihre Sorgen und Ängste, die bei allen Chancen stets mit dem Thema Digita­li­sie­rung einher gehen?

Gut geplan­ter Onboarding-Prozess

»Obwohl die Notwen­dig­keit eines guten Onboar­ding bekannt ist, geht dennoch in diesem Prozess bis heute in Unter­neh­men viel schief«, sagt Alexan­der Wink. »Gerade beim CDO ist es aber entschei­dend, wie er vom ersten Tag im Unter­neh­men einge­führt wird.« Reden­der Prophet oder hemds­ärm­li­ger Macher? Wink: »Das Top-Management sollte bereits über den Einglie­de­rungs­pro­zess die entschei­den­den Signale an Führungs­kräfte und Mitar­bei­ter senden, um dem CDO eine relevante Positio­nie­rung im Unter­neh­men zu verschaf­fen.«

Eine Innova­tion bejahende Arbeits­kul­tur

Ein CDO führt bei Bereichs- und Abtei­lungs­lei­tern genauso wie bei Mitar­bei­tern häufig zunächst zu Skepsis und Abwehr­re­ak­tio­nen. Er verkör­pert Neues, Ungewiss­heit. Alexan­der Wink sagt: »Ganz sicher ist ein CDO immer auch eine Bedro­hung für die Bewah­rung von Tradi­tion.« Darum ist es notwen­dig –vor der Rekru­tie­rung eines CDO –die grund­sätz­li­chen Werte und die Arbeits­kul­tur eines Unter­neh­mens zu betrach­ten. Gerade tradierte Unter­neh­men könnten zu der Antwort kommen, dass sie für einen CDO noch nicht bereit sind, weil ihre Kultur vor allem auf Behar­rung basiert. Sie müssen sich fragen: Was können wir tun, um zunächst einmal kleinere Verän­de­run­gen in der Unter­neh­mens­kul­tur zu ermög­li­chen – bevor ein CDO radikale Schritte fordert, die anschlie­ßend niemand umset­zen kann. Oder will.

Entwick­lung eines eigenen Standings

Im Vergleich zum CIO oder CTO ist der CDO keine klassi­sche Support-Funktion fürs Geschäft. Sondern er beein­flusst qua Aufga­ben­stel­lung eindeu­tig Geschäfts- genauso wie Produkt­stra­te­gie bis hin zu opera­ti­ven Entschei­dun­gen in jedem einzel­nen Bereich des Unter­neh­mens maßgeb­lich. Darum müssen Erfolge des CDO seine Erfolge sein – und nicht die des CEO oder anderer Führungs­kräfte. »Die Unter­neh­mens­füh­rung darf ihrem CDO nicht die Butter vom Brot nehmen«, sagt Alexan­der Wink. »Er muss genug Eigen­le­ben entfal­ten dürfen, um das benötigte Standing in der Organi­sa­tion zu entwi­ckeln.«

