Die gefährliche Nachlässigkeit bei der ärztlichen Vorsorge

Regel­mä­ßige Zahnkon­trol­len, Hautkrebs-Screening und Gesundheits-Check-up sind nur einige der Vorsor­ge­un­ter­su­chun­gen, die die Kranken­kas­sen gebets­müh­len­ar­tig empfeh­len. Aber wie genau nehmen es die Deutschen eigent­lich mit der Vorsorge? Eine aktuelle Studie legt nun offen, wie gesund sich die Deutschen fühlen und wie gewis­sen­haft empfoh­lene Vorsor­ge­un­ter­su­chun­gen der gesetz­li­chen Kranken­kas­sen wahrge­nom­men werden.

Das Insti­tut myMarktforschung.de hat im Rahmen einer aktuel­len reprä­sen­ta­ti­ven Umfrage 1.057 Deutsche zwischen 18 und 70 Jahren online zu ihrem subjek­ti­ven Gesund­heits­zu­stand und ihrer Inanspruch­nahme von ärztlich empfoh­le­nen präven­ti­ven Kontrol­len befragt.

Kosten­lose Vorsor­ge­un­ter­su­chung

Die Studie zeigt, dass mit 97 Prozent fast jeder Deutsche bereits einmal eine kosten­lose Vorsor­ge­un­ter­su­chung in Anspruch genom­men hat. Kein Wunder: Schließ­lich fühlt sich weniger als die Hälfte der Deutschen gesund. Jeder Fünfte macht sich gar ernst­hafte Sorgen um seine Gesund­heit! Also besser Vorsor­gen als Nachsor­gen? Nein, denn die Deutschen sind nur bei bestimm­ten Vorsor­ge­un­ter­su­chun­gen konse­quent, wie die Studie offen­bart.

Vermeint­lich selbst­ver­ständ­li­che Vorsor­gen, wie die Standard- bezie­hungs­weise Auffri­schungs­imp­fung für Erwach­sene, werden zu häufig vernach­läs­sigt: Drei von zehn Deutschen sind demnach nicht vor gefähr­li­chen Krank­heits­er­re­gern wie Tetanus geschützt. Auch ist die Wichtig­keit der Dickdarm- und Rektu­mun­ter­su­chung vielen anschei­nend nicht bewusst – oder sie wird verdrängt. Diese von den Kranken­kas­sen empfoh­lene Kontrolle lässt ledig­lich knapp ein Drittel der Deutschen im entspre­chen­den Alter vorneh­men.

IGeL-Leistungen

Ferner zeigt die aktuelle Studie, dass die Bevöl­ke­rung bei der Bereit­schaft eine kosten­pflich­tige Unter­su­chung, sogenannte IGeL-Leistungen, in Anspruch zu nehmen, gespal­ten ist: Während mehr als die Hälfte der Befrag­ten noch nie eine solche Leistung in Anspruch genom­men hat, ließ jeder Fünfte in den letzten 12 Monaten eine kosten­pflich­tige Unter­su­chung bei sich durch­füh­ren.

Positiv zu bewer­ten ist, dass der Großteil der Deutschen regel­mä­ßig einen Zahnarzt aufsucht. Ferner haben sich neun von zehn Deutschen ab 35 Jahren gemäß Empfeh­lung der Kranken­kas­sen mindes­tens einmal im Rahmen des Gesundheits-Check-Ups auf Herz und Nieren unter­su­chen lassen. Spezi­ell Frauen haben sich ein Lob verdient: Neun von zehn Frauen nehmen gewis­sen­haft Brust­un­ter­su­chun­gen wahr und lassen größten­teils auch das empfoh­lene Mammographie-Screening durch­füh­ren.