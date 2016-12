Die größten Spielwarenhändler im Netz

Das Weihnachts­ge­schäft ist in vollem Gange. Beson­ders abhän­gig vom Weihnachts­ge­schäft ist der Spiel­wa­ren­han­del, der fast 30 Prozent seines Jahres­um­sat­zes in den Monaten Novem­ber und Dezem­ber erwirt­schaf­tet.

Wie in vielen Branchen verla­gert sich der Handel mit Spiel­wa­ren und Babyzu­be­hör auch zuneh­mend ins Netz. Immer mehr Eltern sparen sich den Gang in die überfüll­ten Innen­städte und lassen sich Playmo­bil und Co. bequem nach Hause liefern.

Erste Anlauf­stelle ist dabei laut Daten aus Statis­tas E-Commerce Daten­bank der Alles­kön­ner Amazon. Auf knapp 500 Millio­nen Euro schät­zen die Exper­ten den Umsatz Amazons mit Spiel­wa­ren und Babyar­ti­keln in Deutsch­land für das laufende Jahr. Damit stellt der US-Handelsriese sämtli­che Spezia­lis­ten aus Deutsch­land in den Schat­ten, wie die folgende Grafik zeigt.

