Die Zahl der Erfin­de­rin­nen ist in den Verei­nig­ten Staaten im weltwei­ten Vergleich am höchs­ten. Laut einer Erhebung der Weltor­ga­ni­sa­tion für geisti­ges Eigen­tum WIPO waren Frauen an etwa 29 Prozent der Paten­t­an­träge aus den Verei­nig­ten Staaten betei­ligt - das entspricht gleich­zei­tig dem weltwei­ten Schnitt.

Auch Südost­asien ist stark mit paten­ten Frauen präsent. Wie unsere Infogra­fik zeigt, steht Deutsch­land an vierter Stelle mit 24.000 Paten­ten, an denen Frauen betei­ligt waren, die zwischen 2011 und 2015 einge­reicht wurden. Auch andere europäi­sche Staaten sind stark vertre­ten. Dyfed Loesche

https://de.statista.com/infografik/7075/die-meisten-erfinderinnen-kommen-aus-den-usa/