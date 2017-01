2007 brachte Apple das erste iPhone auf den Markt und verhalf so dem Smart­phone zum Durch­bruch. Seitdem haben allein die Deutschen über 140 Millio­nen der Touchscreen-Telefone gekauft. Aber das Smart­phone war von Anfang an mehr als nur ein Handy. Videos gucken, Musik hören, Fotos schie­ßen, in einer fremden Stadt navigie­ren und im Inter­net surfen; das alles und noch viel mehr leisten die mobilen Alles­kön­ner. Weniger rosig sieht es dagegen für all die Geräte aus, deren Funktio­nen das Smart­phone in sich vereint. So wurden 2016 nur noch 0,9 Millio­nen MP3-Player verkauft. Im Erschei­nungs­jahr des ersten iPhones waren es noch rund acht Millio­nen. Ähnlich stark ist auch der Digitalkamera-Absatz zurück­ge­gan­gen. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/1958/die-opfer-des-smartphone-booms/