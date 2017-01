Die Top-Trends auf der CES 2017

Morgen beginnt in Las Vegas die 50. inter­na­tio­nale Messe für Unter­hal­tungs­elek­tro­nik CES. Mit mehr als 3.800 Austel­lern und rund 175.000 Besuchern zählt die CES weltweit zu den wichtigs­ten Messen für Consu­mer Electro­nics. Zum Start der Messe gibt der Digital­ver­band Bitkom einen Überblick über zentrale Trends der diesjäh­ri­gen CES. Die Vernet­zung von Geräten und Gegen­stän­den per Inter­net ist auch in diesem Jahr das überge­ord­nete Thema. Auf der Messe werden Anwen­dungs­mög­lich­kei­ten der neuen Mobil­funk­ge­ne­ra­tion 5G präsen­tiert, die Daten­über­tra­gung in Echtzeit zulässt. Die Funktech­nik gilt als Schlüs­sel für zukünf­tige Techno­lo­gien, etwa selbst­fah­rende Fahrzeuge.

Mobili­tät 4.0 – Die Zukunft fährt autonom

Auch 2017 eines der Top-Themen: Vernetzte Mobili­tät. Neben klassi­schen und neuen Automo­bil­her­stel­lern beschäf­ti­gen sich damit auch Internet-Unternehmen und Start-ups. Auf der CES 2017 werden dazu Techno­lo­gien, Studien und Konzepte präsen­tiert. Dabei wird deutlich: Die Zukunft der Mobili­tät wird geprägt von autono­men und vernetz­ten Fahrzeu­gen. Unter anderem werden auf der CES Fahrzeug-Innenraum-Konzepte vorge­stellt, die ein neues Fahrerleb­nis für Passa­giere entste­hen lassen. Zukünf­tig sollen Fahrgäste die Reise­zeit in einer Unterhaltungs-, Shopping- und Entspan­nungs­welt verbrin­gen können – oder in einem Garten, der inmit­ten der Fahrzeug­ka­bine angelegt ist. Die Vernet­zung mit dem Smart­phone steht dabei im Mittel­punkt vieler Bedien­kon­zepte. Mit dem Thema Mobili­tät 4.0 trifft die CES 2017 einen Nerv vieler Deutscher: Einer Bitkom-Befragung [1] zufolge können sich 7 von 10 Autofah­rern (68 Prozent) vorstel­len, in bestimm­ten Situa­tio­nen die Kontrolle ihres Fahrzeugs an einen Autopi­lo­ten abzuge­ben. Bei der Entwick­lung selbst­fah­ren­der Autos sehen die Bundes­bür­ger aktuell die neuen Autoher­stel­ler wie Tesla und die klassi­schen Autoher­stel­ler bei der Entwick­lung selbst­fah­ren­der Autos gleich­auf (je 36 Prozent). IT- und Inter­net­un­ter­neh­men wie Google, Apple und Uber liegen deutlich dahin­ter (17 Prozent).

Digitale Sprachas­sis­ten­ten – Die neue Schnitt­stelle zwischen Mensch und Inter­net

2016 wurden mit Amazon Echo und Google Home eigen­stän­dige digitale Sprachas­sis­ten­ten vorge­stellt. Mehrere Herstel­ler haben angekün­digt, auf der CES 2017 nachzu­le­gen. Ähnlich wie der Sprachas­sis­tent im Smart­phone nehmen die Geräte die Anwei­sun­gen über einge­baute Mikro­fone auf, wenn zuvor das entspre­chende Aktivie­rungs­wort genannt wurde. Der Assis­tent antwor­tet per Compu­ter­stimme auf die Fragen und Befehle des Nutzers. »Die Assis­ten­ten stellen eine neue Schnitt­stelle zwischen Mensch und Inter­net dar«, sagt Timm Lutter, Bitkom-Experte für Consu­mer Electro­nics und Digital Media. Die neuen Sprachas­sis­ten­ten verfü­gen über einen großen Funkti­ons­um­fang und können mit Smart-Home-Anwendungen vernetzt werden. Somit lassen sich etwa Geräte im Haushalt wie Lampe, Musik­an­lage, Fernse­her oder Heizung per Sprach­be­fehl steuern. Ähnlich dem Funkti­ons­um­fang eines Smart­pho­nes, können mit einem digita­len Sprachas­sis­ten­ten auch eine Suchma­schine im Inter­net bedient, E-Mails diktiert oder Anrufe getätigt werden. Nach einer aktuel­len Befra­gung aus dem Novem­ber 2016 im Auftrag des Bitkom können sich vier von zehn (39 Prozent) Bundes­bür­gern vorstel­len, solche statio­nä­ren Sprachas­sis­ten­ten zu nutzen.

Virtual Reality ist gekom­men, um zu bleiben

Virtual Reality (VR) ist keine entfernte Zukunfts­vi­sion mehr. Im vergan­ge­nen Jahr kamen viele neue Geräte auf den Markt, mit denen Verbrau­cher virtu­elle Reali­tä­ten erleben können. Jeder elfte Deutsche (9 Prozent) hat bereits eine der Virtual-Reality-Brille auspro­biert und fast jeder Dritte (31 Prozent) kann sich vorstel­len, dies künftig zu tun. Das zeigte eine Bitkom-Studie im vergan­ge­nen Jahr. Auf der CES 2017 werden branchen­über­grei­fend neue Virtual-Reality-Produkte und VR-Konzepte präsen­tiert. In Virtual-Reality-Brillen deckt ein augen­na­her Bildschirm das gesamte Sicht­feld des Trägers ab. Da das Display den Kopfbe­we­gun­gen des Trägers folgt, wird das Gefühl erzeugt, sich direkt in der virtu­el­len Welt zu bewegen. Neben Gaming- und Unter­hal­tungs­in­hal­ten gibt es zahlrei­che kommer­zi­elle Anwen­dungs­mög­lich­kei­ten. So können etwa Piloten in virtu­el­ler Umgebung die Flugzeug­be­die­nung üben. Für Ärzte besteht die Chance, riskante Eingriffe digital zu simulie­ren. Archi­tek­ten und Städte­pla­ner können damit begeh­bare Entwürfe erstel­len. Ein weite­res Anwen­dungs­bei­spiel ist die Besich­ti­gung von touris­ti­schen Sehens­wür­dig­kei­ten, ohne vor Ort zu sein. Laut einer Markt­pro­gnose von Bitkom und dem Prüfungs- und Beratungs­un­ter­neh­men Deloitte erreicht der Umsatz mit Virtual Reality in Deutsch­land bis 2020 eine Höhe von einer Milli­arde Euro.

Das Inter­net der Dinge wird immer größer

Der Begriff »Inter­net der Dinge« bezeich­net die intel­li­gente Vernet­zung von Gegen­stän­den, die per Inter­net kommu­ni­zie­ren und so verschie­dene Aufga­ben für ihren Besit­zer erledi­gen. Dazu gehören zum Beispiel Smart-TVs, die Video-on-Demand-Angebote aus dem Inter­net ermög­li­chen. Neben der Unter­hal­tungs­elek­tro­nik stehen weitere Segmente im Zeichen der Vernet­zung. Ein Beispiel hierfür ist das Smart Home. So senden etwa Haushalts­ge­räte Wartungs­in­for­ma­tio­nen an das Smart­phone und mit dem Tablet Compu­ter lässt sich die Heizung steuern. Mehrere große Ausstel­ler verkün­de­ten im Vorfeld der CES 2017 Partner­schaf­ten mit Start-ups. Messe­be­su­cher dürfen sich daher auf innova­tive und manch­mal auch kuriose Geräte freuen. Zum Beispiel einen Scanner für das Badezim­mer, der Hautpro­bleme entdeckt. Oder Bluetooth-Lautsprecher, die über einem Magnet­feld in der Luft schwe­ben und kabel­los Musik abspie­len.

[1] http://ap-verlag.de/europa-will-bei-selbstfahrenden-autos-das-tempo-erhoehen/29033/