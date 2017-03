Die USA unter Donald Trump: Wofür steht der »American Dream«?

Der American Dream (deutsch: Amerikanischer Traum) ist eine in in den Vereinigten Staaten verbreitete Gesinnung. Sie beschreibt ein Konzept, das auch unter dem Begriff »vom Tellerwäscher zum Millionär« bekannt wurde – die persönliche Freiheit für jeden, sich im Leben Wohlstand zu erarbeiten. Dabei sollte jeder die gleichen Chancen haben, unabhängig von Religion oder Herkunft.

Für die Mehrheit der Amerikaner (66 Prozent) ist die persönliche Freiheit der wichtigste Wert: Das hat eine aktuelle Statista-Umfrage unter 1.029 US-Amerikanern ergeben. Überraschend: Auf dem zweiten Platz der wichtigsten Werte steht die religiöse Freiheit, mit 56 Prozent der Befragten, die diese als bedeutsam erachten.

Mit seiner Einreisebeschränkung für sieben muslimische Länder und sein Vorgehen gegen illegale Einwanderer fechtet US-Präsident Donald Trump die Werte amerikanischen Traums nach und nach an, finden viele US-Amerikaner. Statt Freiheit und Gleichheit zu fördern, setzt er auf Abschottung, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Sein Wahlkampf-Motto »Make America great again« zeigt, dass Trump vor allem für Patriotismus und Kapitalismus steht. Laut der Statista-Umfrage sind diese Konzepte den meisten Amerikanern jedoch gar nicht so wichtig. Frauke Suhr

https://de.statista.com/infografik/8280/das-ist-der-american-dream/