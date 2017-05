Die wichtigsten iPaaS-Anbieter

Im »Magic Quadrant 2017 für »Enterprise Integration Platform as a Service« von Gartner bietet das Analystenunternehmen eine ausführliche Analyse der wichtigsten iPaaS-Anbieter und benennt Leader in den Kategorien »Handlungsfähigkeit« und »Vollständigkeit der Vision«.

Informatica bietet Integration as a Service (iPaaS) der nächsten Generation in einer ganz neuen Dimension. Hierbei handelt es sich um die einzige, intelligente Plattform, die auf Metadaten und Machine-Learning basiert, und für sämtliche Arten von Use Cases zur Integration in Cloud-, hybriden und On-Premises-Umgebungen geeignet ist.

iPaaS unterstützt sämtliche Integrationsmuster und ermöglicht eine umfassende Datenverwaltung:

Eine einzige, zentrale Plattform für die Integration von Daten, Anwendungen und Prozessen.

Folgendes wird unterstützt: Integration und Synchronisierung von Daten, Datenreplikation, Anwendungsintegration, Prozessorchestrierung, Workflow, Cloud Data Warehousing und Analytics, Big Data, Streaming/IoT, nachrichten- beziehungsweise ereignisbasierte Integration, API Framework und Management, Datenvirtualisierung/OData, Integrations-Hub, B2B und MFT.

Spezielle, Cloud-basierte Datenverwaltungsdienste für Anwendungen, die auf Daten basieren, wie Data Prep, Data Profiling, Data Validation and Enrichment, Data Quality, Master Data Management, Secure@Source, Data Masking, Test Data Management, und Meta Data Management.

iPaaS mit Konnektivität für sämtliche Daten

Universelle Konnektivität für On-Premises- und Cloud-Daten, Big Data, Social-Media-Daten, Gerätedaten usw.

Das größte Angebot sofort einsetzbarer Lösungen für wichtige Cloud-Technologien, wie Salesforce, Amazon, Microsoft, Tableau, NetSuite, Workday, Google usw.

Umgang mit verschiedenartigen Daten, großen Datenvolumen und Bearbeitung in hoher Geschwindigkeit – Stapelverarbeitung von Echtzeit-, Transaktions-, Streaming- (IoT), strukturieren und unstrukturierten Daten und Big Data.

Eine sichere, zuverlässige und intelligente iPaaS-Plattform, beruhend auf Metadaten und Machine Learning

Die auf Metadaten beruhende Architektur unterstützt intelligente Dienste sowie Hyper-Automatisierung und Empfehlungen.

Die mandantenfähige, auf Micro-Services beruhende Plattform bietet eine skalierbare und erweiterbare Laufzeit-Infrastruktur.

Dank der Verfügbarkeit von 99,9 % können pro Monat mehr als 600 Milliarden Transaktionen verarbeitet werden.

Offene Plattform – APIs, SDKs, integrierbare UI-Widgets zur Erweiterung der Plattform und der Services.

Veröffentlichung im Marketplace, Freigabe und Monetarisierung gebrauchsfertiger Inhalte und Lösungen.

Überragender hybrider IT-Support mit nahtloser Interoperabilität zwischen Cloud- und On-Premises-Anwendungen.

Laden Sie Gartner Magic Quadrant 2017 für »Enterprise Integration Platform as a Service« jetzt herunter. http://go.informatica.com/LM40ZH00bexL0ZoUW0c0N0n

Diese Grafik wurde von Gartner, Inc. als Teil eines größeren Research-Dokuments veröffentlicht und sollte im Kontext des gesamten Dokuments betrachtet werden. Das Dokument von Gartner finden Sie hier.

Gartner bevorzugt keine in seinen Forschungspublikationen platzierten Hersteller, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologie-Anwendern nicht, sich nur für die bestplatzierten Hersteller zu entscheiden. Research-Publikationen von Gartner enthalten Meinungen des Marktforschungsunternehmens Gartner und sollten nicht als Fakten interpretiert werden. Gartner übernimmt keinerlei Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die vorliegenden Forschungsergebnisse und schließt jegliche Mängelgewährleistung oder Zusicherung der Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck aus.