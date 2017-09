Die Zukunft heißt künstliche Intelligenz: COSMO CONSULT übernimmt MAX-CON DATA SCIENCE

Europas führender Microsoft Dynamics-Partner COSMO CONSULT verstärkt mit der Übernahme der MAX-CON DATA SCIENCE GmbH die eigenen Lösungen für intelligente Business-Entscheidungen. Der Würzburger Data-Science-Spezialist gehört zu den Vorreitern bei der Entwicklung mathematischer Modelle für selbstlernende und vorausschauende Geschäftsanwendungen, die unter anderem bei Dynamic-Pricing-Szenarien, Customer-Intelligence und der Bestands- beziehungsweise Logistikoptimierung zum Einsatz kommen. Die Verknüpfung der Lösungen mit der modernen Microsoft-Azure-Plattform ermöglicht den flexiblen und nahtlosen Einsatz der Optimierungsfunktionen als Services. Zugleich nutzt COSMO CONSULT das vereinte Know-how bei der Weiterentwicklung von Zukunftstechnologien speziell im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Die Digitalisierung gehört nicht nur zu unserem persönlichen Alltag, sie hat längst auch in den Unternehmen Einzug gehalten.

Laut einer Untersuchung des IT-Branchenverbandes Bitkom sehen fast 90 Prozent aller Unternehmen die Digitalisierung als Chance für ihr Geschäft. Zugleich wird dem Thema künstliche Intelligenz (kurz KI oder AI entsprechend dem englischen Terminus »Artificial Intelligence«) eine entscheidende Bedeutung zugemessen. »Schon heute übernehmen Systeme mit künstlicher Intelligenz Aufgaben, die von der Beschaffung und Verdichtung von Informationen über die Verrichtung gefährlicher, schmutziger, körperlich anstrengender Arbeiten bis hin zur Unterstützung von Management-Entscheidungen reichen«, so der Bereichsleiter IT-Services bei Bitkom Dr. Mathias Weber, der darüber hinaus prognostiziert, dass sich in Zukunft »das Leistungsspektrum von KI-Anwendungen deutlich ausweiten« werde.

Auch Microsoft hat das Potenzial von KI-Lösungen erkannt und das Thema zum zentralen Bestandteil seiner Business-Strategie mit dem Ziel gemacht, ERP-Umgebungen zu entwickeln, »die von künstlicher Intelligenz durchdrungen sind«. Durch die Integration der MAX-CON DATA SCIENCE – einem der Pioniere im Umfeld mathematischer Modelle und Algorithmen für die intelligente Nutzbarmachung von Unternehmensdaten – unterstreicht die COSMO CONSULT-Gruppe ihr Engagement bei den zukunftsweisenden KI-Technologien. Das internationale Team von hochqualifizierten Mathematikern, Informatikern und Data Analysts wird dabei als zentrale Experteneinheit die Entwicklung von COSMO CONSULT-Lösungen und Dienstleistungen für die Optimierung von Entscheidungsfindungen in Industrie-, Handels- und Serviceunternehmen unterstützen.

Das Optimierungspotenzial, das durch datengetriebene Prozesse freigesetzt wird, ist gewaltig.

»Unsere Stärke liegt darin, unseren Kunden auf der Basis vorhandener Daten einen vollkommen neuen Blick auf das eigene Unternehmen zu ermöglichen«, erläutert Roland Abele, Geschäftsführer der MAX-CON DATA SCIENCE GmbH und designierter Leiter der neuen COSMO CONSULT-Unit. »Der unmittelbare Nutzen der Digitalisierung liegt genau hier: im Einsatz intelligenter Algorithmen für die Analyse von Bestandsdaten aus verschiedensten Quellen zur Unterstützung operativer und strategischer Entscheidungen. Das Optimierungspotenzial, das durch datengetriebene Prozesse freigesetzt wird, ist gewaltig.« Durch die Integration in die COSMO CONSULT-Unternehmensgruppe wird nun das Data-Science-Konzept Teil eines End-to-End-Portfolios, das unternehmensweite digitale Businessprozesse inklusive intelligenter Industrie-4.0-Szenarien ermöglicht. »Die Verbindung des umfassenden Microsoft-Dynamics-Ökosystems mit unseren systemgestützten Entscheidungsmodellen setzt einen neuen Maßstab für die weitere Entwicklung von Unternehmenslösungen«, ist Roland Abele überzeugt.

»Intelligente Werkzeuge und Technologien werden in naher Zukunft ganz selbstverständlich sein und uns ebenso selbstverständlich auch bei allen Unternehmensprozessen unterstützen«, so Uwe Bergmann, Vorstandsvorsitzender der COSMO CONSULT-Gruppe. »Schon heute sind im Bereich der Maschinenintelligenz, bei der vorausschauenden Wartung (Predictive Maintenance) oder bei Geschäftsprognosen ausgefeilte KI-Systeme im Einsatz – und das ist erst der Anfang.« Die durch künstliche Intelligenz auf uns zu kommenden Veränderungen speziell im Business-Bereich seien dabei so fundamental, dass ganze Geschäftsmodelle, Unternehmen und sogar Branchen sich verändern würden. »Es kommt darauf an, das Potenzial dieser Entwicklung nicht nur zu nutzen, sondern aktiv mitzugestalten und daran zu arbeiten, dass die Menschen in den Unternehmen davon profitieren. Durch die Integration der Expertise von MAX-CON DATA SCIENCE in das COSMO CONSULT-Lösungs- und Serviceportfolio haben unsere Kunden bereits heute die Möglichkeit, KI-Technologien zu nutzen, die den Weg in die Zukunft intelligenter Business-Software weisen.«

Über MAX-CON DATA SCIENCE

MAX-CON DATA SCIENCE hat sich auf die Optimierung von Businessentscheidungen durch mathematische Modelle spezialisiert. Die MAX-CON-Algorithmen kommen dort zum Einsatz, wo Mitarbeiter die Masse an Daten nicht mehr überblicken können und wo sich komplexe Logiken nicht mehr in herkömmlichen Systemen verwalten und optimieren lassen. Genutzt werden dabei Methoden und Verfahren aus den Bereichen Data-Mining, Prognose und Optimierung. Typische Szenarien, bei denen die Algorithmen ihre Stärken ausspielen, sind Dynamic Pricing im Filial- und Onlinehandel, Predictive Maintenance oder auch komplexe Fragestellungen im Produktionsplanungs- und Logistikumfeld. http://www.max-con.de

Über COSMO CONSULT