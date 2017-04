Die zukunftsträchtigsten Berufe des Jahres 2017

Die Top-10-Berufe, welche in Zukunft die besten Karrierechancen bieten.

IT-, Marketing- und HR-Spezialisten sind besonders begehrt.

Der Arbeitsmarkt ist heute wesentlich dynamischer als noch vor einigen Jahren. Universitätsabsolventen und Berufstätige müssen sich genau überlegen, welche Stelle sie ergreifen wollen und wie ihre Karriereplanung aussieht, da Jobwechsel wesentlich häufiger vorkommen. Wie eine Studie von Linkedin aus dem vergangenen Jahr ergab, legen deutsche Arbeitnehmer nicht nur Wert auf ein attraktives Gehalt, auf eine positive Unternehmenskultur sowie auf eigenverantwortliches Arbeiten, sondern auch darauf, einer Arbeit nachzugehen, die einen positiven Einfluss auf andere hat. So einen Beruf zu finden, kann anspruchsvoll sein.

»Die Zeiten, in denen Arbeitnehmer ein Leben lang beim immer gleichen Unternehmen bleiben, sind vorbei. Eine kürzere Verweildauer, oft auch als Job-Hopping bezeichnet, hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen«, sagt Barbara Wittmann, Direktorin für den Bereich Rekrutierungslösungen und Mitglied der Geschäftsleitung Linkedin Deutschland, Österreich, Schweiz. »Durch die digitale Transformation verändern sich Berufsbilder und es entstehen ganz neue Anforderungen. Umso wichtiger ist es, einen Beruf zu ergreifen, der einen persönlich erfüllt aber auch eine gewisse Sicherheit bietet.«

Die zukunftsträchtigsten Jobs in Deutschland

Linkedin hat ein Ranking aufgestellt, das die zukunftsträchtigsten Jobs in Deutschland definiert [1]. Diese Liste soll denjenigen eine Orientierung bieten, die nach neuen Karrieremöglichkeiten Ausschau halten. Auf Basis der Mitgliederdaten wurde untersucht, welche Berufe die größten Karrierechancen in Deutschland bieten.

Aufgrund der Analyse hat sich folgende Liste ergeben:

Für Arbeitnehmer, die einen Karrierewechsel in Erwägung ziehen, hat Barbara Wittmann folgende Ratschläge:

Das Online-Profil aktuell halten: Immer mehr Unternehmen benutzen Karriere-Netzwerke, um neue Kandidaten zu finden. Sie sollten also Ihr Online-Profil immer auf dem neuesten Stand halten, um Recruitern ein möglichst gutes Bild von sich zu vermitteln.

Denken Sie über den Tellerrand hinaus: Ein Branchenwechsel oder eine neue Position im Unternehmen kann sich positiv auf ihr Gehalt auswirken oder eher zu einer Beförderung führen. Besonders in großen Unternehmen sind interne Jobwechsel häufig gesehen und bieten die Möglichkeit, in andere Bereiche zu schnuppern, ohne den Arbeitgeber wechseln zu müssen.

Ein Branchenwechsel oder eine neue Position im Unternehmen kann sich positiv auf ihr Gehalt auswirken oder eher zu einer Beförderung führen. Besonders in großen Unternehmen sind interne Jobwechsel häufig gesehen und bieten die Möglichkeit, in andere Bereiche zu schnuppern, ohne den Arbeitgeber wechseln zu müssen. Bilden Sie sich weiter: Neue Karrierepfade einzuschlagen erfordert oft auch neue Kenntnisse und Fähigkeiten, die in potenziellen neuen Jobs auf Sie warten.

Nutzen Sie Ihr Netzwerk: Der schnellste Weg in ein Unternehmen führt immer noch über Kontakte, die man dort hat. Auch wenn Unternehmen keine Stellen ausgeschrieben haben, können Bekannte aus dem eigenen Netzwerk möglicherweise eine Empfehlung abgeben oder einen Kontakt herstellen.

[1] Diese Liste wurde anhand der Nutzerdaten von Linkedin-Profilen erstellt, bei denen vier Faktoren mit unterschiedlicher Gewichtung einflossen:

Aufstiegsmöglichkeiten (30 %): Berufe, die am ehesten zu einer Beförderung führen, basierend auf den Daten von Arbeitnehmern, die 2016 eine neue Rolle im gleichen Unternehmen annahmen.

Neue ausgeschriebene Stellen (30 %): Die Anzahl der neu ausgeschriebenen Stellen in dieser Funktion

Job-Wachstum (20 %): Erhöhung der Anzahl der neu ausgeschriebenen Stellen in diesem Bereich im Vergleich 2015 zu 2016.

Verbreitung (20 %): Die Anzahl der Regionen, in denen derzeit nach Fachkräften in diesen Bereichen gesucht wird.