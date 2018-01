Diese 6 Faktoren verwandeln Marken zu Love Brands

Markenliebe ist unerlässlich für den Erfolg einer Brand: Sie lässt Menschen stundenlang vor einem Laden anstehen, beim Einkaufen immer auf dasselbe Label zurückgreifen und stolz Logos auf dem T-Shirt tragen. Die neueste Oath-Studie evaluiert dieses Phänomen und identifiziert die sechs Erfolgsfaktoren für Marken. Der Wichtigste: Marken müssen die Erwartungen der Verbraucher übertreffen, um deren Liebe zu entfachen.

Eine Marke erfolgreich aufzubauen, ist heute komplexer denn je. Dabei spielen verschiedene Aspekte eine Rolle – entscheidend ist aber vor allem die Liebe zu einer Marke. Wie entsteht aber eigentlich eine solche Begeisterung bei Verbrauchern? Und welche Faktoren helfen Unternehmen, die Markenliebe gezielt auszubauen, um auch langfristig Absätze zu steigern? Oath hat dazu im Rahmen einer weltweiten Studie gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen Kantar 159.600 Personen befragt, davon 20.400 in Deutschland.

Die Ergebnisse für den deutschen Markt ergeben folgendes Ranking der Brand-Love-Faktoren, die die Verbraucher hierzulande begeistern:

1. Erwartungen übertreffen:

Was ein Produkt kann und ob es die Erwartungen erfüllt, ist über alle Branchen hinweg der wichtigste Faktor: 32 Prozent der Befragten schätzen eine Marke dafür, wenn sie ihnen mehr als erwartet bietet. Entscheidend ist außerdem, ob die Produkte hinsichtlich Leistung, Design und Qualität überzeugen.

2. Vertrauen aufbauen:

Jeder fünfte Verbraucher (21 Prozent) möchte sich auf die Versprechen der Marke verlassen können und erwartet Transparenz sowie eine offene Kommunikation.

3. Innovation und Trendsetting:

Marken überzeugen deutsche Konsumenten, wenn sie Trends setzen: 20 Prozent lassen sich von Marken inspirieren und von Innovationen begeistern.

4. Wertschätzung für den Kunden:

Um als Kunde geschätzt und verstanden zu werden, erwarten 10 Prozent von einer Marke eine persönliche und für sie relevante Ansprache.

5. Gemeinsame Werte:

Sich in den langfristigen Werten der Marke wiederzuerkennen und das Markenangebot als einen wertvollen Beitrag zu persönlichen Themen zu erfahren, ist für 9 Prozent der deutschen Konsumenten entscheidend.

6. Markenerlebnisse schaffen:

Fast jeder Zehnte (8 Prozent) erwartet von seiner Lieblingsmarke, dass sie sich mit besonderen Markenerlebnissen von den Wettbewerbern abhebt.

Mithilfe dieser sechs Faktoren bietet Oath seinen Kunden künftig an, den sogenannten Brand-Love-Index einer Marke zu bestimmen. »Unser neuer Index hilft unseren Partnern weltweit ihre Markenstrategien anzupassen, um Verbraucher langfristig für sich zu gewinnen und ihnen das zu liefern, was sie sich wirklich wünschen«, so Markus Frank, Managing Director DACH bei Oath. »Der Index hilft nicht nur die eigene Markenliebe zu bewerten, er stellt vor allem sicher, dass die Marketingkampagnen und -botschaften einer Brand die Bekanntheit und Kaufabsicht fördern.«

Die erfolgreichsten Love Brands in Deutschland

In Deutschland zählen unter anderem Lufthansa, DHL und IKEA zu den Top-Love Brands. Während die Lufthansa durch die Verlässlichkeit bei Verbrauchern heraussticht, übertrifft DHL die Erwartungen der Kunden und schafft damit Vertrauen. Das schwedische Möbelhaus IKEA überzeugt die Studienteilnehmer beim Thema »Trendsetting«. Das Unternehmen erzielte hier den Höchstwert, wenn es darum geht, besondere Erlebnisse für den Verbraucher zu schaffen.