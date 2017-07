Digital Financial Journey: Die Chancen der Digitalisierung im Finance-​Umfeld erfolgreich nutzen

Arvato Systems lädt Vertreter aus Handel, Medien und Utilites zum 9. CFO-Infotag ein.

Bereits zum neunten Mal veranstaltet Arvato Systems den Infotag für IT- und Finanzexperten. Unter dem Motto »Digital Financial Journey« steht am 7. September 2017 in Bielefeld die digitale Transformation im Mittelpunkt der Veranstaltung. Neben Referenten aus Unternehmens- und Beratungspraxis präsentiert Arvato Systems den Teilnehmern mit dem Ansatz »Strategy Enabling« ein auf die Chancen der Digitalisierung im Finance-Bereich abgestimmtes Beratungsformat.

Strategy Enabling – IT und Business synchronisieren

Die unternehmerischen Herausforderungen der Zukunft werden nur durch passgenaue technologische Unterstützung bewältigt werden können. Die IT- und die Finanzabteilungen müssen zum Partner der Unternehmensleitung werden und dazu beitragen, die Wertschöpfung zu erhöhen. Angesichts der rasanten Entwicklungsgeschwindigkeit des wirtschaftlichen Umfelds müssen Unternehmen heute reagieren. Durch abgestimmtes Handeln, also einer Roadmap, müssen die Anforderungen der Fachabteilungen, der IT und der Organisation synchronisiert werden – andernfalls können Wettbewerbsnachteile im Vergleich zur »digitalen« Konkurrenz drohen. Im Rahmen eines Strategy Enabling-Projekts begleiten moderne Tools der Unternehmensführung, wie beispielsweise Design Thinking, Agiles Projektmanagement und Change-Management, den unternehmerischen Wandel in Richtung Zukunft.

Von Experten für Experten

Das Programm des neunten CFO-Infotags adressiert die Bedürfnisse und Herausforderungen von Führungskräften und Entscheidern aus der Financial-Community. Sie erhalten von zahlreichen Experten und Anwendern konkrete Handlungsempfehlungen für die Umsetzung ihrer digitalen Geschäftsstrategie. Die Agenda der Veranstaltung legt den Schwerpunkt auf die drei Fokusthemen Digitalisierung, SAP S/4HANA Technologie & SAP Finance Operations sowie Business Intelligence & Transformation Roadmap.

Die Vorträge im Überblick:

Keynote: Kill the Dogma (Prof. Andreas Mack, Practice Lead-Beratung bei partake Beratung und René Leppich, Senior Consultant Financials bei Arvato Systems)

Der digitale Kern: SAP S/4HANA Finance (Michael Steuck, Solution Advisor SAP S/4HANA Finance bei SAP)

Die Liquidität optimiert: Zahlungsverkehr mit SAP S/4HANA Cash Management und SAP Fiori (Bastian Thalhäuser, Senior Accountant bei Imperial Logistics International und Christian Kurzke, SAP Senior Consultant bei Arvato Systems)

Überlebensstrategien für die Digitale Transformation: Agilität, Change-Management, Design Thinking & Co. (Prof. Andreas Mack, Practice Lead-Beratung bei partake und René Leppich, Senior Consultant Financials bei Arvato Systems)

Die Moderation übernimmt Prof. Mack von partake aus Berlin. Interaktive Elemente und Themeninseln mit konkreten Use Cases verstärken das innovative Veranstaltungsformat für die Teilnehmer. In den Pausen haben die Besucher die Möglichkeit, verschiedene Themeninseln zu besuchen:

Digital Commerce – Mobile Apps/Mobile Lab

Virtual Warehouse – Pick-by-Watch

Next Generation in Payments

Digital Boardroom

Future Proof SAP Business Planning & Consolidation

Design Thinking als Projektmethode

Risk Control

SAP Fiori & SAP S/4HANA

Die Use Cases der Themeninseln bringen Teilnehmer und Experten in den Dialog und geben Einblick in aktuelle Szenarien, Technologien und Kundenprojekte. Im Anschluss an den letzten Vortrag bietet sich die Gelegenheit für einen gemeinsamen Austausch oder die Teilnahme an einer Führung durch das LENKWERK.

Weitere Informationen, die vollständige Agenda und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter https://it.arvato.com/cfo-infotag.