Digital Workspace – das nächste große Ding

Mit zuneh­men­der Digita­li­sie­rung und dem Einzug von Standard-Equipment in die Ferti­gung steigen die Verfüg­bar­keits­an­for­de­run­gen im Enduser-Computing-Bereich weiter deutlich an. Waren vor zehn Jahren PC-Ausfälle noch ärger­lich, ist es heute geschäfts­kri­ti­sch. Diese Kriti­ka­li­tät wird weiter zuneh­men. In Rechen­zen­tren nutzt man für derar­tige Anfor­de­run­gen redun­dante Systeme, im Enduser-Bereich ist dies nur einge­schränkt möglich, nämlich wenn es möglich wird, eine Anwen­der­sit­zung von einem Device zum anderen »mitzu­neh­men« – und das über Geräte­klas­sen und Betriebs­sys­tem­gren­zen hinweg. Dies ist schon heute möglich.

Der nächste große Schritt wird Predic­tive Mainten­ance für Works­pace Devices sein.

Ziel ist es, zu erken­nen, dass ein Device in Kürze einen Defekt erlei­den wird und durch frühzei­ti­gen Austau­sch entwe­der des Devices oder einzel­nen Kompo­nen­ten die Ausfall­zeit für den Anwen­der nahe gegen Null zu drücken.

Das hat natür­lich sowohl für IT-Abteilungen als auch für IT-Dienstleister in diesem Bereich massive Auswir­kun­gen. Wie geht man mit den Infor­ma­tio­nen um? Werden Geräte komplett getauscht oder vor Ort nur die defekte Kompo­nente getauscht? Wie kommen die Anwen­dun­gen und vor allem lokalen Daten auf das Gerät, wenn es getauscht werden muss? Wie geht man mit Devices außer­halb eines Unter­neh­mens­stand­orts und mit minima­ler Konnek­ti­vi­tät um?

IMAC-Services

Insbe­son­dere IT-Dienstleister müssen sich strate­gi­sch auf diese neuen IMAC- (IMAC: Install, Move, Add, Change) Möglich­kei­ten und -Anfor­de­run­gen einstel­len. Welche Field-Ressourcen werden zukünf­tig benötigt? Welche IMAC-Services sollen in welchen Regio­nen angebo­ten werden? Sind Cloud-Lösungen das Mittel der Wahl oder nur ein Baustein?

Antwor­ten auf diese Fragen lassen sich kaum allge­mein geben. Sicher ist, dass jeder für Enduser-Computing Verant­wort­li­che und jeder IT-Dienstleister im Workspace-Umfeld diese Fragen für sein Unter­neh­men beant­wor­ten muss. Exper­ton Group unter­stützt Sie in diesem Bereich gern. Bitte wenden Sie sich dazu an Wolfgang Schwab, Lead Advisor Digital Works­pace (wolfgang.schwab@experton-group.com).

Der Digital Workspace und die notwendige Software

Im erstma­lig erstell­ten Digital Works­pace Vendor Bench­mark 2017 unter­suchte die Exper­ton Group alle relevan­ten Lösungs­an­bie­ter in den Software­be­rei­chen, die für den Eigen­be­trieb des Digital Works­paces notwen­dig sind. Die wichtigste Erkennt­nis daraus ist, dass in den meisten Berei­chen die klassi­sche Desktop-Welt und die moderne Mobile-Welt zusam­men­wach­sen.

Der Digital Works­pace ist die Konver­genz & Konse­quenz bekann­ter Lösun­gen

Der Digital Works­pace ist die logische Weiter­ent­wick­lung von Mobile Enter­prise und die Fusion mit klassi­schen Workplace-Themen. Mit ihm soll eine IT-Arbeitsumgebung ermög­licht werden, die einer­seits die mobilen und statio­nä­ren Anfor­de­run­gen der Mitar­bei­ter erfüllt; anderer­seits sollen neue Arbeits­um­ge­bun­gen mit IT-Lösungen ausge­stat­tet werden (etwa Gabel­stap­ler), um die Grund­lage für ein digita­les Unter­neh­men zu legen. Damit sind auch die inhalt­li­chen Abhän­gig­kei­ten des Digital Works­paces definiert, vgl. Abbil­dung 1.

Abbil­dung 1: Digital Works­pace – Abhän­gig­kei­ten, Quelle: Exper­ton

Benchmark-Kategorien und -Erkennt­nisse aus Advisor-Sicht

Nach der Analyse der Digital Works­pace Service Provi­der (mit der Veröf­fent­li­chung der Ergeb­nisse im Mai diesen Jahres), hat die Exper­ton Group nun auch den Digital Works­pace Lösungs­an­bie­ter­markt in einem Bench­mark analy­siert und heute vorge­stellt. Unter­sucht wurden darin sieben Berei­che: Digital Works­pace Manage­ment Soluti­ons, Mobile Device Manage­ment Soluti­ons, Enter­prise Mobility Manage­ment Soluti­ons, Digital Works­pace Filesha­ring, Digital Works­pace Securty Soluti­ons, Virtual Desktop Infra­struc­ture Soluti­ons und Appli­ca­tion Strea­m­ing Soluti­ons.

»Inter­es­sant ist, dass die meisten angebo­te­nen Lösun­gen inzwi­schen auf die klassi­sche Desktop-Welt und die moderne Mobile Welt angewen­det werden können«, stellt Wolfgang Schwab, Lead Advisor Platforms & Infra­struc­ture und Digital Works­pace & Mobile Enter­prise, fest. »Sowohl im Bereich der Manage­ment Soluti­ons als auch in den Berei­chen Filesha­ring und Security und teilweise im VDI und Applca­tion Strea­m­ing kann man mittler­weile mit einer Lösung beide Welten bedie­nen und somit auch von der Software­seite einen Works­pace abbil­den«, so Schwab weiter.

Betrach­tet man beispiels­weise den Markt für Digital Works­pace Manage­ment Soluti­ons, so wird deutlich, dass es prakti­sch keine Anbie­ter mit einer schlech­ten Portfolio-Attraktivität gibt, vgl. Abbil­dung 2. Das übergrei­fende Endge­rä­te­ma­nage­ment ist der Bereich, in dem die vormals getrenn­ten Funktio­na­li­tä­ten von Mobile Device Manage­ment und Desktop­ma­nage­ment zusam­men­wach­sen. Die Nachfrage nach zentra­len Lösun­gen für alle Endge­räte inklu­sive Smart­pho­nes, Tablets, PCs und MACs steigt. Dabei kommt der Möglich­keit der Fernwar­tung eine beson­dere Bedeu­tung zu. Digital Works­pace Manage­ment Soluti­ons müssen die folgen­den Funktio­nen aufwei­sen:

Integra­tion von wesent­li­chen ITIL-Prozessen für alle physi­schen, virtu­el­len, mobilen und cloud­ge­stütz­ten Works­paces (Incident Manage­ment, Problem Manage­ment, Change-Management, Request Fulfill­ment, Service Asset & Confi­gu­ra­tion Manage­ment, Service Level Manage­ment, Service Portfo­lio Manage­ment, IT Service Catalo­gue Manage­ment)

Self-Provisioning mit integrier­tem Geneh­mi­gungs­pro­zess und inter­nem Enter­prise App-Store

Bereit­stel­lung der wesent­li­chen MDM-Funktionen

Abbil­dung 2: Quadrant für Digital Works­pace Manage­ment Soluti­ons, Quelle: Exper­ton

Neben techni­schen Raffi­nes­sen und diver­sen Produkt­de­tails unter­schei­den sich die Anbie­ter im Wesent­li­chen darin, wie breit das Portfo­lio neben dem klassi­schen Device Manage­ment aufge­stellt ist. Neben dem Endge­räte Manage­ment spielen hier Software­li­zenz­ma­nage­ment, Freigabe-Workflows und Self-Service Funktio­nen eine zentrale Rolle.

Noch gibt es nur verein­zelte M&A Aktivi­tä­ten

Trotz eines recht reifen Lösungs­mark­tes und einer Vielzahl von Anbie­tern, sind derzeit keine breite Konso­li­die­rungs­wel­len bezie­hungs­weise M&A-Aktivitäten zu beobach­ten. Zumin­dest im Mobile Device Manage­ment Markt wäre dies aufgrund der Größe der meisten Anbie­ter und deren relati­ven Ertrags­kraft durch­aus zu erwar­ten. Für Anwen­der bedeu­tet dies, bei der Auswahl eines geeig­ne­ten Lösungs­part­ners weiter­hin genau den Markt auf mögli­che zukünf­tige Übernah­men zu analy­sie­ren um einen möglichst siche­ren Partner zu selek­tie­ren.

Der Eigen­be­trieb ist noch weit verbrei­tet

Der Eigen­be­trieb ist im Works­pace Bereich noch weitver­brei­tet. Wirtschaft­lich dürfte dies in den seltens­ten Fällen wirklich vorteil­haft sein, jedoch halten komplexe Infra­struk­tur­ab­hän­gig­kei­ten und Entwick­lun­gen in den Randbe­rei­chen des Themas immer noch viele Anwen­der von einer Nutzung von Managed Services oder einem Komplett-Outsourcing ab. Mit zuneh­men­den Anfor­de­run­gen rund um die digitale Trans­for­ma­tion bei gleich­zei­tig dünner werden­den Perso­nal­de­cken, wird aber auch dieser Bereich immer stärker unter Druck geraten und der Anteil der Eigen­be­trei­ber langsam aber stetig sinken.