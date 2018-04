Digitale Arbeitswelt verlangt nach leistungsfähigen Collaboration- und Communication-Tools

5,2 Milliarden Euro geben deutsche Unternehmen in diesem Jahr für Software as a Service aus, davon einen Großteil für Communication- und Collaboration-Tools. Dies zeigen die Ergebnisse des auf Basis des eAnalyzers 2018 von techconsult und CANCOM Pironet erstellten ITK-Budget-Benchmarks. Bisher haben über 3.535 Personen das Benchmark aufgerufen, 1.833 haben es vollständig durchgeführt und die Höhe ihres ITK-Budgets mit dem Budget anderer Unternehmen derselben Branche und Größe verglichen.

Mit der digitalen Transformation ändert sich auch die Erwartung der Mitarbeiter an die Arbeitswelt und den Arbeitsplatz. Die Zusammenarbeit im Unternehmen ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor, umso wichtiger wird es, dass über Teams, Bereiche und Unternehmen hinaus auch mit Kunden effektiv kommuniziert und zusammengearbeitet werden kann.

Cloud-Collaboration- und Communication-Tools machen Mitarbeiter flexibler und produktiver. Die Kommunikation und Zusammenarbeit kann an jedem Ort zu jeder Zeit standort- und länderübergreifend erfolgen. Gefragt sind vor allem integrierte Lösungen mit Funktionen für Groupware, Collaboration und Unified Communication sowie Office-Anwendungen. Cloud-Lösungen können schnell und einfach eingerichtet werden und ermöglichen eine transparente Verwaltung.

Neben effizienten Collaboration-Tools steigt auch das Verlangen nach Kommunikationslösungen mit Messaging-, Video-, Präsentations-, Whiteboard- und Meeting-Funktionen. »Das Ende von ISDN wird ein Treiber für eine erhöhte Investitionsbereitschaft in Cloud Communication sein. Vor allem für Unternehmen mit älteren Telefonanlagen, deren Umrüstungen mit großen Kosten verbunden sind, kann es wirtschaftlich interessanter sein, zukünftig eine Cloud-Lösung zu nutzen«, meint Verena Bunk, Senior Analyst bei techconsult.

Die Nachfrage nach diesen Lösungen spiegelt sich auch im eAnalyzer, der techconsult Online-Datenbank für ITK-Ausgaben, wider. Lösungen für Collaboration und Communication aus der Cloud nehmen etwa 50 Prozent der von den Unternehmen getätigten SaaS-Ausgaben ein.

Bis Ende 2019 werden seitens der Anwenderunternehmen jährliche Wachstumsraten von 15 Prozent für Communication- und Collaboration-Lösungen aus der Cloud prognostiziert. Vor allem für schnellwachsende Start-ups und kleinere mittelständische Unternehmen ist es von erheblichem Vorteil, Investitionskosten zu sparen und die eingesparten Ressourcen in anderen Bereichen zu verwenden. 34 Prozent der getätigten Ausgaben für Communication and Collaboration as a Service kommen aus dem Segment der Unternehmen bis 99 Mitarbeiter.

Self-Check mit dem ITK-Benchmark

Auf Basis des eAnalyzers 2018 haben techconsult und CANCOM Pironet mit dem ITK-Budget-Benchmark ein Instrument geschaffen, das Unternehmen hilft, die Höhe ihres ITK-Budgets mit den Budgets anderer Unternehmen derselben Branche und Größe zu vergleichen. So wird eine Positionierung im Wettbewerbsumfeld möglich und Bereiche in denen Einsparpotenzial oder Investitionsbedarf besteht können identifiziert werden.

Der ITK-Budget-Benchmark steht kostenfrei und ohne Registrierung hier zur Verfügung: http://www.itk-budget-benchmark.de/self-check-itk-budget-benchmark/startpage/gW79epaz8I/