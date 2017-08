Digitale Dirigenten: Neue Phase der Beziehung zwischen Menschen und Maschinen im Jahr 2030

Bis zum Jahr 2030 wird sich die Beziehung von Menschen zu Maschinen in Richtung einer umfassenderen Interaktion verändern: Menschen werden in Arbeit und Alltag als digitale Dirigenten fungieren und die Art und Weise, wie gelebt und gearbeitet wird, wird sich radikal verändern. Das ist eines der zentralen Ergebnisse einer internationalen Untersuchung von Dell Technologies, wie neue Technologien in den kommenden Jahren die Gesellschaft und das Arbeiten verändern werden.

Im Jahr 2030 werden alle Unternehmen Technologie-Unternehmen sein – sie müssen daher schon heute darüber nachdenken, wie sie ihre Infrastruktur und ihre Mitarbeiter zukunftssicher machen können; das stellt eine Untersuchung von Dell fest, die vom Institute for the Future (IFTF, www.iftf.org/home) mit 20 internationalen Experten aus Technologie, Wissenschaft und Business durchgeführt wurde. Untersucht wurde dabei, wie neue Technologien wie künstliche Intelligenz, Robotik, virtuelle Realität, Augmented Reality oder Cloud Computing das Leben und Arbeiten im nächsten Jahrzehnt verändern werden.

Der Report mit dem Titel »The Next Era of Human-Machine Partnerships« [1] zeigt, dass sich Konsumenten und Unternehmen vor allem auf die folgenden Entwicklungen vorbereiten müssen:

Bis zum Jahr 2030 wird die Abhängigkeit von Technologie zu einer neuen Art der Interaktion zwischen Menschen und Maschinen führen, die Kreativität und unternehmerische Denkweise fördert.

2030 werden personalisierte Assistenten, die auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI) arbeiten, ganz neue Möglichkeiten für die Unterstützung von Menschen schaffen.

Technologie wird nicht notwendigerweise Arbeitskräfte ersetzen, aber der Prozess, Arbeit zu finden und zu gewinnen, wird sich ändern. Der Arbeitsplatz wird in vielen Fällen kein konkreter Ort mehr sein.

Ein Großteil der Berufe des Jahres 2030, geschätzt rund 85 Prozent, ist heute noch nicht erfunden. Die Fähigkeit, neues Wissen zu gewinnen, wird von zentraler Bedeutung sein; Technologien wie Augmented Reality und Virtual Reality werden dabei auf breiter Basis genutzt werden.

Der Bericht geht davon aus, dass die neuen Technologien – angetrieben durch massive Fortschritte in Software, Big Data und Rechenleistung – das Leben umgestalten werden. Die ganze Gesellschaft wird damit auch in eine neue Phase der Beziehung zwischen Menschen und Maschinen eintreten, die durch folgende Aspekte charakterisiert wird:

Automation wird wesentlich effizienter sein und die Menschen in vielen neuen Anwendungsfeldern unterstützen.

Menschen werden als digitale Dirigenten die Arbeit und alle täglichen Aktivitäten besser steuern.

Durch neue, datengetriebene Vermittlungs-Technologien können Unternehmen auf Talente aus aller Welt zurückgreifen.

»Die Digitale Transformation verändert Wirtschaft und Gesellschaft, aber was dabei genau auf uns, auf einzelne Branchen, aber auch auf jeden von uns persönlich zukommt, lässt sich noch nicht absehen. Nur so viel erscheint heute sicher: Die Umwälzungen werden nicht irgendwann passieren, sondern sind bereits in vollem Gange: 2030 ist morgen«, erklärt Doris Albiez, Senior Vice President & General Manager Dell EMC Deutschland. »Es ist daher höchste Zeit, sich Gedanken über diese unmittelbare Zukunft zu machen, denn nur so können wir uns gut vorbereiten. Und genau darum geht es Dell Technologies mit der vorliegenden Untersuchung und den sich daran anschließenden Aktivitäten zu diesem Thema. Wir wollen besser darüber Bescheid wissen, wie unsere Zukunft aussieht.«

[1] http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/downloads/th/SR1940_IFTFforDellTechnologies_Human-Machine_070717_readerhigh-res.pdf