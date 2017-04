Digitale Sprachassistenten: Männer wollen Frauenstimmen, Frauen auch

Die Deutschen bevorzugen digitale Sprachassistenten mit Frauenstimmen. Das geht aus einer gemeinsamen Umfrage von Statista und Norstat hervor. Auch unter den weiblichen Befragten gibt es nur wenige, die sich für einen männlichen Assistenten aussprechen. Da trifft es sich gut, dass Siri und Co. ab Werk ohnehin weiblich sind. Dass die Hersteller damit richtig liegen, zeigt eine weitere Grafik, der zufolge die Kommunikation mit den virtuellen Helfern überwiegend als angenehm empfunden wird. Die Top-3-Einsatzgebiete für Sprachassistenten sind übrigens Informationen von Suchmaschinen abrufen, Terminerinnerungen und Wettervorhersagen. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/8894/bevorzugte-stimmen-bei-digitalen-sprachassistenten/

Digitale Sprachassistenten: Angenehme SektretärInnen

Digitale Sprachassistenten sind längst im Mainstream angekommen. Laut aktuellen Schätzungen könnten in den USA schon zehn Prozent der Haushalte über einen Amazon Echo verfügen. In Deutschland hatten einer Statista-Umfrage zufolge bereits Anfang 2016 rund 28 Millionen Menschen Erfahrungen mit Siri und Co. gesammelt.

Aber empfinden die Deutschen die Kommunikation mit den virtuellen Helfern auch als angenehm? Dieser Frage haben sich die Marktforscher von Norstat nun in einer neuen Erhebung angenommen. Dabei ist herausgekommen, dass die große Mehrheit der Befragten mit den Stimmen von Siri, Cortana, Alexa oder Google Assistant zufrieden oder sehr zufrieden ist. Die Stimmen der jeweiligen Sprachassistenten werden überwiegend als klar verständlich, angenehm und sachlich empfunden. Für eine Minderheit der Befragten schwingt in den Computerstimmen aber noch etwas anderes mit. Besonders deutlich wird das bei Alexa.

16 Prozent der Befragten, die Amazons Sprachassistentin bereits ausprobiert haben, empfinden ihre Stimme als emotional, acht Prozent sagen sogar, dass sie sexy klingt. Die wichtigsten Einsatzgebiete für Sprachassistenten sind übrigens Informationen von Suchmaschinen abrufen, Terminerinnerungen und Wettervorhersagen. Dagegen scheinen die Studienteilnehmer der neuen Technologie in anderen Bereichen noch nicht so richtig über den Weg zu trauen. Die Bestellung von Taxis oder Waren geht käme aktuell nur für eine Minderheit infrage. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/8846/beurteilung-der-stimmen-von-digitalen-sprachassistenten/