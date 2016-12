Digitale Steuerfalle für den Mittelstand

Seit 2015 gelten die »Grund­sätze zur ordnungs­mä­ßi­gen Führung und Aufbe­wah­rung von Büchern, Aufzeich­nun­gen und Unter­la­gen in elektro­ni­scher Form sowie zum Daten­zu­griff« (GoBD)

Die meisten kleinen und mittel­stän­di­schen Unter­neh­men (KMU) können noch keine ordnungs­mä­ßige digitale Buchfüh­rung gem. GoBD vorwei­sen

Finanz­äm­ter prüfen gezielt auf GoBD-Lücken mit Steuer­schät­zung bei mangeln­der Ordnungs­mä­ßig­keit

Die mittel­stän­di­sche Wirtschaft ist auf die digitale Betriebs­prü­fung durch die Finanz­be­hör­den kaum vorbe­rei­tet, warnt das Mittel­stands­fo­rum des Diplo­ma­tic Council [1]. Der Hinter­grund: Schon seit 2015 gelten die »Grund­sätze zur ordnungs­mä­ßi­gen Führung und Aufbe­wah­rung von Büchern, Aufzeich­nun­gen und Unter­la­gen in elektro­ni­scher Form sowie zum Daten­zu­griff« (GoBD) in Deutsch­land, die eine ordnungs­mä­ßi­ges digita­les Rechnungs­we­sen inklu­sive seiner vor- und neben­ge­la­ger­ten IT-Systeme vorschrei­ben.

Bislang wurden bei Betriebs­prü­fun­gen zumeist nur die reinen Buchhal­tungs­da­ten geprüft. »Auf eine Prüfung der Daten aus den sogenann­ten Vor- und Neben­sys­te­men sind die meisten Unter­neh­men nicht vorbe­rei­tet: Viele können diese Daten in der gefor­der­ten Form den Finanz­be­hör­den nicht zur Verfü­gung stellen«, sagt Wirtschafts­prü­fer Michael Burger, öffent­lich bestell­ter und verei­dig­ter Sachver­stän­di­ger für Unter­neh­mens­be­wer­tung und General­be­voll­mäch­tig­ter des Diplo­ma­tic Council für die Prüfung und Zerti­fi­zie­rung von Unter­neh­men und ihrer Geschäfts­pro­zesse.

Zudem hätten viele mittel­stän­di­sche Unter­neh­men noch akuten Nachhol­be­darf beim Aufbau eines angemes­se­nen inter­nen Kontroll­sys­tems (IKS) und der Verfah­rens­do­ku­men­ta­tion der einge­setz­ten IT-Systeme, alles auch geltende Anfor­de­run­gen der GoBD.

Verhee­rende Folgen: Steuer­schät­zung

Die Folgen der »digita­len Steuer­falle« können nach Darstel­lung des Diplo­ma­tic Council verhee­rend und sogar existenz­be­dro­hend sein: Stellen die Betriebs­prü­fer GoBD-Mängel fest, können sie daraus Zuschät­zun­gen zu den bisher vom Unter­neh­men ermit­tel­ten Ertrags- und Umsatz­steu­ern ablei­ten – also die Steuer­be­las­tung nachträg­lich erhöhen.

Klaus-Michael Burger erklärt: »Die alther­ge­brachte substan­zi­elle Beleg­prü­fung der Buchhal­tungs­da­ten ist am Ende. Heute kommt eine neue Genera­tion der digita­len Steuer­prü­fer in die Betriebe, schließt sich an die IT-Systeme der Firmen an und sucht über moderne Algorith­men nach Kennzah­len, Schemata und Anoma­lien, die mit herkömm­li­chen Fallprü­fun­gen niemals zutage getre­ten wären.«

ERP-Systeme noch nicht expli­zit und umfas­send GoBD-geprüft

Das Problem: Die meisten Firmen haben noch keine IT-Systeme im Einsatz, die die »Grund­sätze zur ordnungs­mä­ßi­gen Führung und Aufbe­wah­rung von Büchern, Aufzeich­nun­gen und Unter­la­gen in elektro­ni­scher Form sowie zum Daten­zu­griff« erfül­len. »Die meisten ERP-Systeme mit all ihren Modulen sind noch nicht expli­zit und umfas­send GoBD-geprüft«, sagt Klaus-Michael Burger, »von anderer betriebs­wirt­schaft­li­cher Software ganz zu Schwei­gen«. Er erklärt: »Fakti­sch heißt dies, dass ohne umfas­sende GoBD-Prüfung durch unabhän­gige Exper­ten die Anwen­der nicht sicher sein können, dass die ERP-Systeme vor Anwen­der­an­pas­sun­gen den seit 2015 gelten­den Grund­sät­zen für eine ordnungs­ge­mäße digitale Buchhal­tung genügen.«

Systeme und Abläufe müssen digital geprüft sein

Die behörd­li­che Forde­rung nach Ordnungs­mä­ßig­keit der betrieb­li­chen Verfah­rens­ab­läufe und einge­setz­ten IT-Systeme betrifft indes nicht nur den Buchhal­tungs­be­reich von ERP-Systemen (ERP steht für Enter­prise Ressource Planning), sondern alle rechnungs­le­gungs­na­hen Betriebs­ab­läufe und -systeme. »Dazu gehören die Digital­waage und das Kassen­sys­tem ebenso wie die Kunden­ver­wal­tung mittels Custo­mer Relati­ons­hip Management-Software und das einge­setzte Zeiter­fas­sungs­sys­tem«, nennt Wirtschafts­prü­fer Klaus-Michael Burger konkrete Beispiele. Er erklärt: »Alle diese Systeme müssen für sich GoBD-geprüft sein und in GoBD-geprüften Geschäfts­pro­zes­sen zusam­men­wir­ken, um die digitale Steuer­falle und damit eine in der Regel höchst unange­nehme Steuer­schät­zung zu vermei­den. Solange es beispiels­weise bei redun­dan­ter Daten­füh­rung unklar ist, ob die Daten für die Rechnungs­stel­lung aus dem CRM- oder dem ERP-System stammen, kann von ordnungs­ge­mä­ßer Buchfüh­rung nach moder­ner Defini­tion keine Rede sein.«

»Falle PDF-Rechnung«

Als »häufige Falle« bezeich­net der Zerti­fi­zie­rungs­spe­zia­list des Diplo­ma­tic Council auch Rechnun­gen im Porta­ble Document Format (PDF). »Viele Mittel­stän­der laden die PDF-Rechnungen aus einem Portal herun­ter oder erhal­ten sie per E-Mail, drucken sie aus und glauben, damit steuer­lich gültige Rechnun­gen vorlie­gen zu haben. Das ist mitnich­ten der Fall, diese Ausdru­cke haben seit 2015 keinen Rechts­be­stand mehr. Vielmehr muss die PDF-Datei archi­viert werden, nicht das ausge­druckte Papier«, gibt Klaus-Michael Burger ein Beispiel, das nach seiner Einschät­zung eine Vielzahl mittel­stän­di­scher Firmen in Deutsch­land betrifft.

Digital Check: kleine Lücken oder Riesen­loch?

Als Abhilfe bietet das Mittel­stands­fo­rum des Diplo­ma­tic Council (DC) einen »DC Digital Check« gemäß GoBD an, der die Frage beant­wor­tet, ob das jewei­lige Unter­neh­men »ein paar kleine Lücken oder ein Riesen­loch« (Klaus-Michael Burger) bezüg­lich eines ordnungs­ge­mä­ßen Rechnungs­we­sens samt Vor- und Neben­sys­te­men aufweist.

Offen­le­gung von GoBD-Schwachstellen – bevor die Betriebs­prü­fung kommt

Im Rahmen des Digital Check werden die wesent­li­chen Schwach­stel­len und Lücken zur Erfül­lung der GoBD-Anforderungen aufge­deckt und mit dem Anwen­der erörtert.

Auf dieser Grund­lage kann das Unter­neh­men sicher­stel­len, dass die nächste Betriebs­prü­fung im Hinblick auf die GoBD-Anforderungen keine großen Überra­schun­gen bringt.

Anwen­der erhal­ten Sicher­heit und sparen Kosten

»Ein weite­rer wichti­ger Schritt besteht darin, von allen Software­her­stel­lern eine Zerti­fi­zie­rung nach den seit 2015 gelten­den Grund­sät­zen zur ordnungs­mä­ßi­gen Führung und Aufbe­wah­rung von Büchern, Aufzeich­nun­gen und Unter­la­gen in elektro­ni­scher Form sowie zum Daten­zu­griff einzu­for­dern«, rät Klaus-Michael Burger. Denn wenn die Software in ihrer Grund­ver­sion vor Anwen­der­an­pas­sun­gen nicht GoBD-konform sei, könnte nicht erwar­tet werden, dass die an die indivi­du­el­len Anfor­de­run­gen der Anwen­der angepasste Software den GoBD entsprä­che.

Er gibt zu beden­ken, dass davon nicht nur Programme für das Rechnungs­we­sen betrof­fen sind, sondern auch die vor- und neben­ge­la­ger­ten IT-Systeme wie beispiels­weise Kassen-, Warenwirtschafts-, Fakturierungs-, Messwaagen-, Kostenrechnungs-, Zeiterfassungs- und Dokumen­ta­ti­ons­ma­nage­ment­sys­teme.

Eine zusätz­li­che Zerti­fi­zie­rung der einge­setz­ten Software­pro­dukte durch unabhän­gige Exper­ten des Diplo­ma­tic Council gibt dem Anwen­der die Sicher­heit, dass die GoBD-Anforderungen beach­tet werden. Zudem spart das Zerti­fi­kat dem Anwen­der Prüfungs­kos­ten, weil die Ergeb­nisse der Software­prü­fung als Teil der Risiko­be­ur­tei­lung des Abschluss­prü­fers gelten.