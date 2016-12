Digitalisierung als Treiber in 2017: Impulse für und durch junge Unternehmen am Storage-Markt

Die Anfor­de­run­gen an Speicher­lö­sun­gen in Sachen Geschwin­dig­keit und Komfort steigen, die Einsatz­sze­na­rien verän­dern sich. Zugleich schie­ßen viele neue Unter­neh­men aus dem Boden, die sich einzel­nen Anwen­dungs­fäl­len verschrie­ben haben. Güner Aksoy, Regio­nal Sales Direc­tor Central Europe bei Pure Storage, gibt einen Ausblick auf das kommende Jahr.

Was werden die heißes­ten Tech-Start-ups, Start-up-Kategorien oder -Trends im Jahr 2017 sein und warum?

Wir werden Start-ups sehen, die sich an die nächs­ten Schritte bei künst­li­cher Intel­li­genz und maschi­nel­lem Lernen wagen. Eine Reihe von Start-ups konzen­triert sich auf Anwen­dungs­ent­wick­lung und Entwick­lung mit Schwer­punkt auf tiefge­hen­der Automa­ti­sie­rung und Integra­tion von maschi­nel­lem Lernen.

Es wird auch eine größere Nachfrage geben nach Techno­lo­gien und Diens­ten in Richtung Datenanalyse-Tools, vielleicht sogar laufende Workloads oder Data Wareh­ou­sing als Service.

Wie unter­schei­den sich diese Trends von dem, was wir im Jahr 2016 gesehen haben?

Es geht weniger um Trends, die sich »unter­schei­den«, sondern mehr um die logische Erwei­te­rung dessen, was wir in den vergan­ge­nen Jahren bereits gesehen haben. Die Daten expan­die­ren weiter exponen­ti­ell und es wird für Unter­neh­men immer wichti­ger, diese Daten in Echtzeit zu analy­sie­ren, um Geschäfts­ab­läufe zu optimie­ren.

Spezi­ell was künst­li­che Intel­li­genz und maschi­nel­les Lernen angeht, werden immer mehr Unter­neh­men endgül­tige Anwen­dungs­fälle erken­nen und umset­zen. Dies kann das Einbet­ten von künst­li­cher Intel­li­genz in bestehende Anwen­dun­gen sein, die zur Verbes­se­rung der Produk­ti­vi­tät der Mitar­bei­ter, des Kunden-Feedbacks und für vieles mehr dienen werden.

Was sind die größe­ren Kräfte – wirtschaft­li­che Fakto­ren, techno­lo­gi­sche Fortschritte, sich ändernde demogra­fi­sche Merkmale, die diese Trends voran­trei­ben, und warum?

Durch die Expan­sion von Daten und Analy­sen steigt das Poten­zial für Innova­tio­nen. Wir haben nicht nur massive Pools von histo­ri­schen Daten, sondern die Fähig­keit, aus diesen Daten in Echtzeit zu lernen.

Unter­neh­men, die in der Vergan­gen­heit keine von Digital­tech­no­lo­gie gepräg­ten Unter­neh­men waren – wie Toyota oder Nike zum Beispiel – positio­nie­ren sich jetzt als solche. Sie generie­ren riesige Mengen an Benut­zer­da­ten, die ein Umden­ken beim Geschäfts­mo­dell erfor­dern, vom indus­tri­el­len zum digita­len.

Dies erstreckt sich auf die Art und Weise, wie Unter­neh­men ihre Produkte vermark­ten und an die Verbrau­cher verkau­fen. Daten­ana­ly­tik hat es Unter­neh­men ermög­licht, die Verbrau­cher mit direk­te­ren, perso­na­li­sier­ten Nachrich­ten zu errei­chen, aber die andere Seite dieser Medaille ist, dass jede Branche – auf der ganzen Linie – wettbe­werbs­fä­hi­ger wird als jemals zuvor.

Mit welchen spezi­fi­schen Heraus­for­de­run­gen werden sich Start-ups künftig konfron­tiert sehen und wie sollten sie diese angehen?

Erstens müssen die Start-ups jetzt über die Sicher­heit in einer viel tiefe­ren Art und Weise nachden­ken. Proprie­täre Daten und sensi­bles geisti­ges Eigen­tum müssen in siche­ren Umgebun­gen vorge­hal­ten werden.

Zweitens, ist eine ganzheit­li­che Vision der Schlüs­sel. Heute gibt es zu viele Single-Click-Lösungen. Niemand will separate, an einen Zweck gebun­dene Tools, alle wollen auf Platt­for­men arbei­ten. Unter­neh­men, die nicht auf Platt­for­men arbei­ten oder derar­tige Ökosys­teme schaf­fen, werden Probleme haben. Es geht um eine langfris­tige, breit gefasste Vision.

Drittens, sollte tiefge­hen­der über Integra­tion und Automa­ti­sie­rung nachge­dacht werden. Wer nicht über die Integra­tion von maschi­nel­lem Lernen oder künst­li­cher Intel­li­genz in seinen Software­be­stand nachdenkt, wird in wenigen Jahren nicht mehr überle­bens­fä­hig sein auf dem Markt.

Güner Aksoy, Regio­nal Sales Direc­tor Central Europe bei Pure Storage

