Digitalisierung: Die digitale Welt

Die Digitalisierung ist das Schlagwort der Stunde. Was nicht digitalisiert ist, muss es werden, sonst gerät es in den Verdacht, früher oder später überflüssig zu sein. Tatsächlich schreitet die grundlegende Digitalisierung der Weltbevölkerung voran, wenn es um Handy- und Internetnutzer geht und um Menschen, die sich in den Sozialen Medien tummeln.

In diesem Jahr steuert die Zahl der Menschen auf der Welt, die mobil zu erreichen sind, auf etwa zwei Drittel der insgesamt 7,6 Milliarden Menschen zu. Wie unsere Infografik zeigt, ist die Zahl der Internetnutzer bereits auf mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung gestiegen. Laut Daten von Hootsuite und We Are Social, werden soziale Medien vor allem auch auf mobilen Endgeräten, wie dem Smartphone genutzt. Dyfed Loesche

https://de.statista.com/infografik/13146/weltbevoelkerung-und-handy-internet-und-social-media-nutzer-2018/