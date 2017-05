Digitalisierung: Jeder Zweite hat Angst vor Cybercrime

Jeder zweite Internetnutzer in Deutschland hat Angst vor Cyberkriminalität: Zu diesem Ergebnis kommt das Forschungsinstituts Ipsos in einer aktuellen Umfrage. Doch die Deutschen sehen auch positive Aspekte an der Digitalisierung.

In der Befragung unterschied Ipsos nach Internetexperten und Internetanfängern. 56 Prozent der Anfänger gaben an, dass sich durch die Digitalisierung ihre Angst vor Cybercrime erhöht habe. Bei den Experten waren es 48 Prozent. Knapp die Hälfte der Experten (45 Prozent) sieht im digitalen Wandel jedoch auch eine Inspiration, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Bei den Anfängern sehen das 21 Prozent so, wie die Statista-Grafik zeigt.

Die Angst vor einem Verlust des Arbeitsplatzes aufgrund der Digitalisierung ist dagegen nur wenig verbreitet: Lediglich 11 Prozent der Internetexperten und 15 Prozent der normalen Nutzer befürchten eine solche Auswirkung. Frauke Suhr

https://de.statista.com/infografik/9344/jeder-zweite-deutsche-hat-angst-vor-cybercrime/