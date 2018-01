Digitalisierung: Kennen Sie Cookies?

Fast jeder weiß wohl mittlerweile, was eine Internetseite ist oder was es mit einem sozialen Netzwerk auf sich hat. Viele andere digitale Begriffe können die Deutschen dagegen nicht erklären, wie der D21-DIGITAL-INDEX 2017 / 2018 zeigt [1]. Relativ bekannt sind noch Begriffe wie »Cookies« und »Cloud«. Allerdings können auch hier nur etwas mehr als die Hälfte der Befragten erklären, was genau es damit auf sich hat. Andere Begriffe – wie zum Beispiel »Industrie 4.0« oder »Internet der Dinge« – scheinen dagegen für das Gros der Bevölkerung weiter Neuland zu sein, wie die Statista-Grafik zeigt. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/3988/bekanntheit-von-digitalen-begriffen/