Digitalisierung wird Mainstream

Anwender-Veranstaltungen statt großer Messen sind im Trend, und der Herbst ist tradi­tio­nell eine gute Jahres­zeit für Events in netten Locati­ons wie beispiels­weise dem E-Werk in Berlin-Mitte. Dorthin hatte kürzlich die Telekom zum »Telekom Dialog« einge­la­den. Inhalt war neben dem Dialog der Kunden der Deutschen Telekom mit den Mitar­bei­tern des Bonner Unter­neh­mens durch­aus auch der Dialog der Kunden unter­ein­an­der. Damit war die Veran­stal­tung ein großer Erfolg.

Massen­in­di­vi­dua­li­sie­rung, Augmen­ted Realtiy und Künst­li­che Intel­li­genz

Die Telekom bemüht sich, in den drei Themen Massen­in­di­vi­dua­li­sie­rung, Augmen­ted Realtiy und Künst­li­che Intel­li­genz mitzu­spie­len. Das ist ein guter Plan, denn alle drei Trends benöti­gen vor allem Kommu­ni­ka­ti­ons­in­fra­struk­tu­ren mit einem sehr hohen Daten­durch­satz. Das heißt auch, dass das Inter­net und »die Digita­li­sie­rung« für Telekom­mu­ni­ka­ti­ons­un­ter­neh­men wie die Deutsche Telekom keine disrup­tive Störung, sondern goldene Zeiten verhei­ßen. Schließ­lich müssen jede App und jeder neue Service in Form von Bits übertra­gen werden. Ändern werden sich bestimmt die Preis- und Abrech­nungs­mo­delle.

Design Thinking

Ein Thema des »Telekom Dialogs« war beson­ders inter­es­sant, weil dort die Erfor­schung der Heran­ge­hens­wei­sen und Metho­den für die neue digitale Welt statt­fin­det: Design Thinking. Die Telekom setzt hier intern auf neue Formen der Zusam­men­ar­beit und der Produkt­ent­wick­lung, wobei alle denkba­ren Ideen bezüg­lich »Viabi­lity«, »Feasi­bi­lity« und »Desira­bi­lity« eine kleine Schnitt­menge mit einem neuen Produkt ergeben, das im Markt erfolg­reich sein könnte.

Abbil­dung: Produkt­ent­wick­lung durch Schnitt­men­gen­bil­dung. Quelle: Deutsche Telekom AG.

Bei der Ausar­bei­tung der Idee geht es der Telekom zufolge nicht mehr darum, die Lösung zu beschrei­ben und zu entwi­ckeln, sondern ein Ziel vorzu­ge­ben. Auch die Arbeits­welt wird sich hier ändern, denn »wir fangen nicht mit flächen­de­cken­den Tarif­ver­trä­gen an, wenn es um den Einkaufs­pro­zess bei Design Thinking geht«, wie Telekom Senior Vice Presi­dent Dr. Reza Moussa­vian erläu­terte. Er wies auch auf mögli­che Fallstri­cke hin, wie zum Beispiel die Idee, dass man Design Thinking allein dadurch errei­che, indem man ein cooles Büro mit Hipstern in Berlin eröffne.

Nicht ganz nachvoll­zieh­bar ist, wieso das Ergeb­nis solcher Prozesse – wie man es inzwi­schen oft in der IT-Branche hört – das »minimum viable product«, also das gerade mal so funktio­nie­rende – bezie­hungs­weise den minima­len Anfor­de­run­gen entspre­chende – Produkt, sein soll. Es wäre durch­aus im Inter­esse der Verbrau­cher, wenn auch durch moderne Entwick­lungs­me­tho­den keine »Banana Ware« entstünde, sondern ein Produkt, ein Service, der tatsäch­lich funktio­niert, einen Nutzen bringt und für den es womög­lich auch einen Support gibt.

Einhun­dert Projekte gäbe es heute schon, die bei der Telekom nach deren Design-Thinking-Verfahren geführt werden.

Moonshot-Projekte

Diese Projekte könnten dann zu Moonshot-Projekten werden. Moonshot-Projekte haben, so Chris­tian von Revent­low, Chief Product & Innova­tion Officer der Deutschen Telekom, eine Bedeu­tung wie die Entwick­lung eines Gefährts, das Menschen zum Mond und zurück bringe.

Abbil­dung: Identi­fi­zie­rung von Moonshot-Projekten. Quelle: Deutsche Telekom AG.

Diese Moonshots bräuch­ten die neuen Entwick­lungs­pa­ra­dig­men wie eben das Design Thinking, aber sie benöti­gen eben auch ganz prakti­sche Dinge wie Breit­band­netze.

Auch bei BMC Software stand die Digita­li­sie­rung im Mittel­punkt der Keyno­tes. Die Anwen­der­kon­fe­renz BMC Exchange fand Mitte Novem­ber in Mainz statt. Excutive Vice Presi­dent und obers­ter Vertriebs­lei­ter Paul Appleby brachte den Anwen­dern und Partnern seine Sicht auf die aktuel­len Trends in der IT nahe. Dazu gehören Cloud Compu­ting, Big Data, Virtual Reality, autonome Fahrzeuge, Advan­ced Robotics, Block­chain, Inter­net of Things/Everything (IoT/IoE) und das mobile Inter­net. In jedem Fall bleibt für die IT noch eine Menge zu tun, um all diese digita­len Konzepte schluss­end­lich zu betrei­ben. Beispiels­weise beim effizi­en­ten Change Manage­ment. Gerade durch Trends wie Cloud und IoT wird die IT-Infrastruktur eines Anwen­der­un­ter­neh­mens komple­xer mit einem entspre­chen­den Aufwand an IT Analytics, IT Service Manage­ment, Change Manage­ment etc.

Inter­es­sant waren auf der BMC Exchange die Anwen­der­vor­träge, teils techni­scher, teils strate­gi­scher Natur, darun­ter von IKEA. Auch die Vorträge und Gesprächs­run­den von Partnern waren spannend, auch wenn sich die Vertre­ter einiger Firmen gegen­sei­tig zu überbie­ten versuch­ten, was die Erfolge der Digita­li­sie­rung betraf.

Dies waren bei weitem nicht alle Veran­stal­tun­gen, die im Novem­ber liefen und von Experton-Advisors besucht worden sind. Inter­es­sant ist jedoch, wie unter­schied­lich bei einigen Sprechern das Fazit zum Thema Digita­li­sie­rung ausfällt. Während für die Telekom Deutsch­land GmbH feststeht: »Alles was digita­li­siert werden kann, wird digital«, ist das Fazit des Infra­struc­ture Solution Area Designers von IKEA IT, Peter Zumbrink, auf die Frage, ob es für ein Möbel­haus im Zuge der Digita­li­sie­rung nicht egal sei, ob das Geschäft digital oder statio­när gemacht würde, etwas diffe­ren­zier­ter: »Nichts ist egal, sonst sind wir in zehn Jahren ein Möbel­haus wie jedes andere«. Und Zumbrink fügt hinzu, dass zwar interne Prozesse immer weiter digita­li­siert werden, das IKEA-Möbelhaus aber auch künftig der eigenen Strate­gie und Unter­neh­mens­kul­tur treu bleibt, nämlich ein Teil der Familie zu bleiben.

Holm Landrock, Exper­ton Group