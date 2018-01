E-Bikes auf Platz 3 der beliebtesten Verkehrsmittel

Fragt man die Deutschen nach dem Verkehrsmittel, dass sie am liebsten benutzen, so landet auf Platz eins – wenig überraschend – das Auto. Doch fast genauso gerne gehen die Bundesbürger laut Fahrradmonitor 2017 zu Fuß. Überraschend auf dem dritten Rang landet das E-Bike: Rund zwei Drittel der Befragten geben an, sehr gerne mit dem motorisierten Rad zu fahren. Motorrad, Fahrrad, Moped/Roller sind ebenfalls recht beliebt und landen mit deutlichem Abstand noch vor den öffentlichen Verkehrsmitteln. Unbeliebter sind nur noch Züge (33 Prozent) und Fernbusse (23 Prozent), wie die Grafik von Statista zeigt. Matthias Janson

