E-Book-Markt stagniert

3,9 Millionen Menschen in Deutschland haben 2016 mindestens ein E-Book gekauft. Das berichtet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in seinem E-Book-Quartalsbericht. Demnach hat jeder Käufer im Schnitt 7,4 E-Books erworben, das das sind 0,4 mehr als im Vorjahr. Trotz leicht steigendem Absatz stagniert der Markt insgesamt. So hat sich der E-Book-Anteil am Gesamtumsatz seit 2014 kaum verändert. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/5540/ebooks-in-deutschland-umsatz-und-kaeufer/