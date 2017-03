E-Commerce Deutschland: Die Top 10 Warengruppen im Onlinehandel

Die Deutschen haben im vergangenen Jahr laut Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) im Internet Waren im Wert von 52,7 Milliarden Euro bestellt, das entspricht einem Plus von 12,5 Prozent gegenüber 2015. »Mehr als jeder achte Euro im deutschen Einzelhandel geht nicht mehr in die Ladenkasse sondern in die E-Commerce- und Versandhandelsbranche,« so Gero Furchheim, Präsident des bevh. Die mit Abstand stärksten Warengruppen im E-Commerce sind »Bekleidung« (11,2 Milliarden Euro) und »Elektronikartikel & Telekommunikation« (8,7 Milliarden Euro), die zusammen für 38 Prozent des Gesamtumsatzes stehen. Für das laufende Jahr rechnet der Verband mit einem Wachstum von acht Prozent auf etwa 61,7 Milliarden Euro. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/8211/die-top-10-warengruppen-im-deutschen-onlinehandel/