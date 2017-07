Einsatz von Machine Learning und Predictive Analytics bei der Tour de France

Bei der Tour de France 2017 werden erstmals Machine Learning und Predictive Analytics eingesetzt, um neue Einsichten in den Radsport zu ermöglichen und das Zuschauererlebnis zu verbessern. Zu diesem Zweck wurde die Big-Data-Analytics-Plattform weiterentwickelt.

Der Service- und Lösungsanbieter für Informationstechnologie Dimension Data, hat in Zusammenarbeit mit der Amaury Sport Organisation (A.S.O.) seine Big-Data-Cycling-Analytics-Platform optimiert und erweitert. Bei der diesjährigen Tour de France werden erstmals innovative Technologien wie Machine Learning und Predictive Analytics eingesetzt, um den Zuschauern ebenso wie den Athleten, Kommentatoren und Trainern neue Einsichten in den Radsport zu ermöglichen. Durch die Plattform sowie moderne Tracking-Technologien werden bei dem größten Radrennen der Welt, das am 1. Juli in Düsseldorf gestartet ist, in Echtzeit umfassende Informationen erhoben, ausgewertet und den Zuschauern zur Verfügung gestellt – für ein Radsporterlebnis der nächsten Generation.

Scott Gibson, Group Executive Digital Practice bei Dimension Data, erklärt: »Durch die Einführung digitaler Technologien in den Sport verändert sich das Zuschauererlebnis maßgeblich und die Popularität des Sports wird gesteigert. Für uns ist es besonders interessant, wie wir durch den Einsatz unserer Technologien die A.S.O. dabei unterstützen können, eine neue, digital-affine Generation von Fans zu begeistern. Außerdem zeigt sich, dass innovative Technologien wie Machine Learning neue Einsichten in den Sport ermöglichen, die von der heutigen Zuschauergeneration gefordert werden.«

Christian Prudhomme, Direktor der Tour de France, A.S.O., ergänzt: »Die heutigen Zuschauer wollen in die Erlebnisse der Veranstaltung eintauchen. Diese Zuschauergeneration ist in den sozialen Medien aktiver als jemals zuvor und erwartet während der Tour de France ein unmittelbares, fesselndes Erlebnis – auch auf dem Second Screen. Digitale Technologien erlauben es uns, ihnen solche Erfahrungen während des Rennens zu ermöglichen.«

Möglich wird dieses Radsporterlebnis unter anderem durch GPS-Transponder unter dem Sattel jedes Athleten, durch ein virtuelles, cloudbasiertes und räumlich flexibles Datenanalyse-Center sowie durch eine ebenso leistungsstarke wie sichere Datenübertragung. Das Technologie-Team von Dimension Data arbeitet in diesem Jahr übergreifend über vier Kontinente und ist dabei durch mobile Datenanalyse-Zentren vernetzt, die mit den neuesten Technologien für digitale Arbeitsplätze ausgestattet sind.

Zu den Highlights der Tour de France in diesem Jahr gehören:

198 Radfahrer aus 22 Teams werden auf ihrer 3.540 km langen Route über 150 Millionen Daten erzeugen

Die Live-Tracking Website, racecenter.letour.fr, die ab diesem Jahr 25.000 Seitenaufrufe pro Sekunde verarbeiten kann

Die Sendezeit der Tour de France wird sich auf 105 Stunden erhöhen. Gesendet wird ab dem Beginn jeder Etappe

Die IT-Sicherheit gehört weiterhin zu den wichtigsten Prioritäten der Tour de France. So wurden im letzten Jahr 1.409.269 verdächtige Zugriffsversuche von Dimension Datas cloudbasiertem Sicherheitssystem erkannt und zuverlässig abgeblockt

