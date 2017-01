Elektromobilität könnte zur Gefahr für deutsche Autobauer werden

Elektro­mo­bi­li­tät – auf Automes­sen eines der Topthe­men, doch im Autoland Deutsch­land sieht es hierbei düster aus. So wurden im Jahr 2016 in Deutsch­land gerade einmal 25.000 Elektro­fahr­zeuge (Plug-in-Hybride und reine Elektro­fahr­zeuge) zugelas­sen. Das E-Auto ist in Deutsch­land aktuell also eher Laden­hü­ter als Verkaufs­schla­ger. Dabei ist das Poten­zial, Elektro­au­tos mittel­fris­tig auch hierzu­lande zum breiten Durch­bruch zu verhel­fen, durch­aus vorhan­den; es muss nur richtig genutzt werden. Dies zeigen die Ergeb­nisse des Reports »E-Mobility – vom Laden­hü­ter zum Erfolgs­mo­dell« des Markt­for­schers YouGov in Zusam­men­ar­beit mit dem Center of Automo­tive Manage­ment (CAM).

Für die Studie wurde auf die 100.000 Daten­punkte umfas­sende YouGov-Datenbank zugegrif­fen, für die im Jahres­ver­lauf 60.000 Deutsche konti­nu­ier­lich reprä­sen­ta­tiv befragt werden. Die intel­li­gente Vernet­zung der Daten ermög­licht eine beson­ders detail­lierte Analyse des Konsu­men­ten­ver­hal­tens. Kombi­niert wurde die Analyse mit einer zusätz­li­chen Befra­gung von 3.000 Autofah­rern.

Die Hälfte der deutschen Autofah­rer ist schon jetzt für E-Mobility bereit

Insge­samt sehen 64 Prozent der deutschen Autofah­rer Elektro­au­tos als Trans­port­mit­tel der Zukunft. Und jeder zweite Autofah­rer (53 Prozent) kann sich grund­sätz­lich vorstel­len, inner­halb der nächs­ten vier Jahre ein Elektro­auto anzuschaf­fen. Für die Gruppe jener, die sich den Kauf eines E-Autos vorstel­len können, bringen diese schon jetzt viele Vorteile mit sich: Die Umwelt­freund­lich­keit (90 Prozent) spielt dabei als mögli­cher Anschaf­fungs­grund die wichtigste Rolle. Ebenfalls wichtig: weniger Lärm (82 Prozent), steuer­li­che Vorteile (81 Prozent) und geringe Verbrauchs­kos­ten (75 Prozent). Aspekte wie die gute Beschleu­ni­gung sind bedeu­tend weniger wichtig.

Den positi­ven Aspek­ten stehen derzeit aber noch zu viele Hürden gegen­über: So sind wenig überra­schend der Preis (89 Prozent) und die geringe Akku-Reichweite (88 Prozent) aus Sicht der Autofah­rer aktuell die größten Hürden. Auch bereits bekannte Probleme wie die zu große Entfer­nung zur nächs­ten Ladesta­tion (85 Prozent) und eine lange Ladedauer (76 Prozent) werden bemän­gelt. »Autofah­rer erwar­ten von Elektro­au­tos in erster Linie, dass diese im Hinblick auf die Leistungs­merk­male ebenso gut ausge­stat­tet sind, wie konven­tio­nelle Fahrzeuge mit Verbren­nungs­mo­tor«, sagt Prof. Dr. Stefan Bratzel, Leiter des CAM. »E-Autos werden nicht aus der Nische kommen, wenn diese als Verzichts­ob­jekte wahrge­nom­men werden. Elektro­fahr­zeuge müssen vielmehr neue Begehr­lich­kei­ten auslö­sen, dann kommen sie für Kunden auch als Erstwa­gen infrage.«

Autobau­ern fehlt die richtige Kommu­ni­ka­ti­ons­stra­te­gie

Beson­ders spannende Ergeb­nisse liefert der Report bei einer detail­lier­te­ren Betrach­tung der unter­schied­li­chen Erfolgs­fak­to­ren. Ein wichti­ger Punkt für die poten­zi­el­len Kunden ist die Reich­weite: Diese sollte mindes­tens zwischen 301 und 500 Kilome­tern liegen. Ab diesem Wert steigt die geäußerte Kaufbe­reit­schaft bei den Befrag­ten mit hohem E-Mobility-Potenzial auf über 70 Prozent. Die Nähe zur nächs­ten Ladesta­tion ist ebenfalls ein wichti­ger Faktor inner­halb der Poten­zi­al­gruppe: Eine zwischen 1 bis 3 Kilome­tern entfernte Ladesta­tion führt bei 63 Prozent zur Steige­rung der Kaufab­sicht.

Vielen Verbrau­chern ist aller­dings offen­sicht­lich noch nicht bewusst, dass bereits eine Reihe von Model­len diese Anfor­de­rung erfüllt. Die Studie zeigt somit auch, dass der Erfolg des Themas E-Mobility vor allem mit der richti­gen Kommu­ni­ka­ti­ons­stra­te­gie zu tun hat. Entspre­chend hoch sind diesbe­züg­lich die Anfor­de­run­gen an die Autobauer. Diese Erkennt­nis gewinnt umso mehr an Bedeu­tung, wenn man sich die Marken­be­wer­tung im Bereich Elektro­mo­bi­li­tät anschaut. Obwohl die Elektro­marke Tesla auf dem Automarkt insge­samt betrach­tet noch keine große Rolle spielt, steht sie bei künfti­gen Elektro-Käufern bereits hoch im Kurs. So hat jeder fünfte deutsche Autofah­rer (22 Prozent) in der letzten Zeit etwas Positi­ves über den Autobauer aus dem Silicon Valley im Kontext E-Mobility gehört, womit das Unter­neh­men den höchs­ten »Buzz« in der Zielgruppe aufweist. Zudem ist Tesla für 12 Prozent der Befrag­ten in Sachen E-Mobility sogar die erste Wahl beim Kauf eines Elektro­au­tos. Nur Volks­wa­gen schnei­det hier bei den deutschen Autofah­rern mit 15 Prozent besser ab.

Betrach­tet man ausschließ­lich die positive Marken­wahr­neh­mung deutscher Automar­ken, werden die Marken Volks­wa­gen und BMW von der Gruppe der Elektro­af­fi­nen deutlich häufi­ger genannt als von den Unent­schlos­se­nen. Keinen Unter­schied in der positi­ven Wahrneh­mung beim Vergleich zwischen Elektro­af­fi­nen und Unent­schlos­se­nen zeigt sich bei den Marken Opel oder Mercedes-Benz.

»Das Thema E-Mobility wird für die deutsche Autoin­dus­trie zuneh­mend zum Risiko«, sagt Markus Braun, Head of Business Unit Reports bei YouGov. »Das entschei­dende Thema Kommu­ni­ka­tion muss von den Autobau­ern deutlich in den Mittel­punkt gerückt werden. Die Anspra­che der unter­schied­li­chen Kunden­po­ten­ziale muss dabei diffe­ren­ziert und zielge­nau mit jeweils relevan­ten Themen erfol­gen. Die Ergeb­nisse werfen zudem Zweifel an der Submarken-Strategie der deutschen Autobauer auf.«

Der YouGov-Report zeigt genau auf, für welche Perso­nen Elektro­mo­bi­li­tät überhaupt relevant ist, was diese Perso­nen ausmacht, wie sich einzelne Leistungs­merk­male ganz konkret auf die Kaufab­sicht auswir­ken, wie einzelne Automo­bil­her­stel­ler in Bezug auf Elektro­mo­bi­li­tät bewer­tet werden und welche aktuell bei einem Kauf infrage kommen. Der Report liefert ebenfalls wichtige Infor­ma­tio­nen darüber, welche Schwer­punkte bei der Kommu­ni­ka­tion mit Kunden gesetzt werden müssen und über welche Kanäle sie am besten erreicht werden. Folgende Automar­ken wurden in der Analyse betrach­tet (alpha­be­ti­sch): Audi, BMW, BMW i, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Merce­des EQ, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Tesla, Toyota, Volks­wa­gen, Volvo.