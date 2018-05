Erneuerbare Energien: Deutschlands Strom wird immer grüner

Die deutschen Emissionen mögen stagnieren, aber bei der Produktion sauberen Stroms ist Deutschland offenbar auf einem guten Weg. Im Oktober 2017 lag der Anteil erneuerbarer Energien (EE) an der Stromerzeugung in Deutschland laut Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme bei 44,1 Prozent – ein neuer Rekord [1]. Auch im Jahresdurchschnitt ist die Ökostromproduktion auf Rekordkurs, wie die Statista-Grafik zeigt. In den letzten zehn Jahren hat sich der EE-Anteil mehr als verdoppelt. Mathias Brandt

[1] https://www.energy-charts.de/ren_share_de.htm?source=ren-share&period=annual&year=all

https://de.statista.com/infografik/11733/anteil-erneuerbarer-energien-an-der-stromerzeugung-in-deutschland/

