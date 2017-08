Essen per Mausklick boomt

Immer mehr Verbraucher ordern Pizza, Sushi und Co. im Netz. Laut einer Prognose des Statista Digital Market Outlook wird die Zahl der Food-Delivery-Nutzer in den nächsten Jahren noch deutlich wachsen.

In 2015 bestellten 6,09 Millionen Menschen in Deutschland online Essen über Lieferdienste wie Lieferheld oder Foodora. 1,4 Millionen Verbraucher nutzten den Online-Bestellservice von Restaurants. Bis zum Jahr 2021 wird sich die Zahl der Gesamtnutzer voraussichtlich verdreifachen: Von insgesamt 7,49 Millionen in 2015 auf 23,99 Millionen Online-Besteller in 2021.

Das Unternehmen Delivery Hero, zu dem Lieferheld und Foodora gehören, profitiert vom Bestell-Boom und konnte seinen Umsatz bisher kontinuierlich steigern. Frauke Suhr

https://de.statista.com/infografik/10638/nutzer-von-essens-lieferdiensten-in-deutschland/