EU-Länder mit den höchsten Arbeitskosten

Durchschnittlich 33,40 Euro bezahlten Arbeitgeber in der deutschen Privatwirtschaft im vergangenen Jahr pro geleisteter Arbeitsstunde. Das gab das Statistische Bundesamt bekannt. Damit liegt Deutschland im EU-Vergleich der Arbeitskosten gemeinsam mit den Niederlanden auf Rang sieben. Die höchsten Arbeitskosten zahlen Arbeitgeber mit 43,40 Euro in Dänemark, wie die Grafik von Statista zeigt. Die geringsten Kosten gibt es mit 4,40 Euro in Bulgarien. Im Durchschnitt liegen die Arbeitskosten in der EU bei 25,70 Euro, Deutschlands Arbeitgeber zahlen 30 Prozent mehr. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/4731/eu-arbeitskostenvergleich/