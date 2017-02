EU: Wer glaubt an die Zukunft seines Unternehmens?

Das Jahr ist noch jung, doch die deutschen Arbeitnehmer sind nicht sonderlich gut gestimmt, was die wirtschaftliche Zukunft ihres Unternehmens angeht. Das zeigt eine Auswertung der Personalberatung Korn Ferry. Zwar glaubt mehr als die Hälfte der Fach- und Führungskräfte an den Erfolg ihres Unternehmens – im Vergleich aller 23 untersuchten Länder belegt Deutschland damit aber nur den fünftletzten Platz. Noch pessimistischer sind ansonsten nur Länder, deren Wirtschaftsdaten eigentlich ebenfalls eine andere Sprache sprechen. In Frankreich glauben nur 60 Prozent an den Erfolg ihres Arbeitgebers, in Österreich, Schlusslicht der Auswertung, sind es nur 58 Prozent. Die positivsten Aussichten haben Mitarbeiter in Slowenien, gefolgt von Rumänien und Norwegen. Aber auch die Spanier sind trotz Krisenjahren und hoher Arbeitslosenquote zuversichtlich, wie die Grafik von Statista zeigt. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/8108/studie-zur-mitarbeiterzuversicht/