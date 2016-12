Europäische Unternehmen riskieren durch langsame Websites Erfolg in China

Europäische Organisationen verspielen durch schlechte Ladezeiten enormes Potenzial.

Eine aktuelle Studie von Content-Delivery-Network-Spezialist CDNet­works unter­sucht die Website-Performance europäi­scher Marken in China. Das Ergeb­nis zeigt, dass die Mehrzahl der europäi­schen Unter­neh­men und Organi­sa­tio­nen das enorme Geschäfts­po­ten­zial im chine­si­schen Markt nicht nutzen kann, da die Online­auf­tritte schlicht und ergrei­fend zu langsam sind. Vorge­stellt wurden die Unter­su­chungs­er­geb­nisse erstmals auf dem Fachsym­po­sium »Chancen für das digitale China« im Rahmen des Deutsch-Chinesischen Wirtschafts­tags (DCWT) auf dem Exper­ten aus Politik, Wirtschaft und Öffent­lich­keit in fünf Sympo­sien Chancen und Risiken der bilate­ra­len Wirtschafts­be­zie­hun­gen von Deutsch­land und China disku­tier­ten.

Eines der Schwer­punkt­the­men des diesjäh­ri­gen DCWT waren neue Koope­ra­ti­ons­an­sätze der beiden Export­na­tio­nen sowie Ideen zur Optimie­rung bestehen­der Wirtschafts­ak­ti­vi­tä­ten. Ein beson­de­res Augen­merk lag dabei auf der Verfüg­bar­keit und Weiter­ent­wick­lung digita­ler Angebote. In diesem Zusam­men­hang wurde eine Studie vorge­stellt, die die Ladezei­ten europäi­scher Websites in China und deren Auswir­kun­gen auf die Wahrneh­mung chine­si­scher Nutzer unter­sucht.

Viel zu lange Ladezei­ten

Das Fazit der Unter­su­chung ist ernüch­ternd: 85 Prozent der Websites enttäu­schen chine­si­sche Nutzer durch viel zu lange Ladezei­ten. Die durch­schnitt­li­che Ladezeit von chine­si­schen Websites europäi­scher Marken ist mit 33,1 Sekun­den sieben­mal länger als die von den Inter­net­nut­zern erwar­tete Zeit von rund fünf Sekun­den. Spätes­tens nach 24 Sekun­den verlas­sen die meisten chine­si­schen Nutzer eine Website, die nicht lädt. Zudem assozi­ie­ren die Anwen­der schlechte Website­leis­tun­gen mit Sicher­heits­pro­ble­men oder schät­zen die Unter­neh­men als nicht vertrau­ens­wür­dig ein. Für europäi­sche Firmen eine verpasste Chance, denn obwohl europäi­sche Marken grund­sätz­lich eine große Anzie­hungs­kraft auf chine­si­sche Nutzer ausüben, kann sich die mangel­hafte Aufruf­bar­keit der Websites negativ auf den Ruf der Unter­neh­men auswir­ken – und damit auch auf deren Umsatz.

Geschäfts­po­ten­zial verschenkt

Welches Geschäfts­po­ten­zial für Unter­neh­men in der Erschlie­ßung des chine­si­schen Marktes steckt, erläu­tert Alex Nam, Managing Direc­tor, CDNet­works EMEA: »Sowohl für europäi­sche B2B- als auch für B2C-Unternehmen bietet der chine­si­sche Markt enorme Wachs­tums­chan­cen. Wenn man bedenkt, dass alleine die E-Commerce-Verkäufe europäi­scher Anbie­ter in China für 2016 auf einen Jahres­um­satz von knapp unter einer Billion USD geschätzt werden, wird deutlich, von welcher Größen­ord­nung wir sprechen. Poten­zi­elle Kunden in China entde­cken europäi­sche Angebote vor allem online. Ein vom Inter­net­auf­tritt enttäusch­ter poten­zi­el­ler Kunde kann daher sehr selten über andere Kanäle gewon­nen werden.«

Weitere Informationen zur Studie finden Sie unter: https://emea.cdnetworks.com/de/landingpages/europaeische-webseiten-enttaeuschen-user-in-china