Europatag der EU: Die EU steht für Frieden und Menschenrechte

Populisten, Wirtschaftskrise und Flüchtlingskrise: Die Europäische Union (EU) hat schon bessere Zeiten erlebt. Am heutigen Europatag wird europaweit die Geburtsstunde der EU gefeiert und an die Werte der Staatengemeinschaft erinnert.

Für junge Menschen in Deutschland, Großbritannien, Spanien und Frankreich steht die EU vor allem für die Sicherung des Friedens in Europa: In einer aktuellen Umfrage der TUI-Stiftung in Zusammenarbeit mit YouGov gaben 58 Prozent der Deutschen dies als den wichtigsten Wert der Staatengemeinschaft an. An zweiter Stelle steht für die Deutschen der Wert der Demokratie (42 Prozent), gefolgt von den Menschenrechten (39 Prozent) und der Solidarität in der EU (33 Prozent), wie die Grafik von Statista zeigt.

Für die Studie hatten die TUI-Stiftung und YouGov insgesamt 6.000 junge Europäerinnen und Europäer aus sieben Ländern befragt. Das Ergebnis zeigt, dass jungen Menschen die Werte der EU trotz aller Krisen und Kritik an der Gemeinschaft in letzter Zeit durchaus bewusst sind und sie diese zu schätzen wissen. Frauke Suhr

