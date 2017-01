Europol-Initiative »No More Ransom«

Ransomware-Attacken werden immer häufi­ger, ausge­klü­gel­ter und sind darüber hinaus auch noch schwie­rig zu bekämp­fen. Sowohl Verbrau­cher als auch Unter­neh­men sehen sich der immer größer werden­den Bedro­hung ausge­setzt.

Bitde­fen­der ist ab sofort Mitglied der »No More Ransom-Initiative«. Die Initia­tive wird von Europol unter­stützt und hat sich zum Ziel gesetzt, der aktuell am schnells­ten wachsen­den Cyber­be­dro­hung, genannt Ransom­ware, mit verein­ten Kräften den Kampf anzusa­gen. Unter http://www.nomoreransom.org finden Betrof­fene Hilfe zum Umgang mit der Schad­soft­ware.

Im Rahmen der Zusam­men­ar­beit stellt Bitde­fen­der Entschlüsselungs-Tools bereit, mit denen von Ransom­ware betrof­fene ihre Dateien wieder entschlüs­seln können, ohne ein Lösegeld an die Krimi­nel­len bezah­len zu müssen. Die Entschlüsselungs-Tools, sind ab sofort auf der Webseite der Initia­tive unter www.nomoreransom.org verfüg­bar. Auf der Seite können sich Anwen­der außer­dem umfas­send darüber infor­mie­ren, was Ransom­ware ist und wie man sich dagegen schüt­zen kann. Die Initia­tive wurde im Juli 2016 feder­füh­rend von der nieder­län­di­schen Polizei und Europol gegrün­det und stellt eine neue Stufe der Zusam­men­ar­beit von staat­li­chen Einrich­tun­gen und dem Privat­sek­tor im Kampf gegen Ransom­ware dar.

Ransomeware-Bedohung nimmt deutlich zu

Ransomware-Attacken werden nicht nur immer häufi­ger, sie sind darüber hinaus auch noch schwie­rig zu bekämp­fen, wie eine von Bitde­fen­der im vergan­ge­nen Jahr in Auftrag gegebene Studie zeigt. Cyber­kri­mi­nelle bringen massen­haft Varian­ten ihrer Ransom­ware in Umlauf und nutzen dabei unter­schied­lichste Angriffs­vek­to­ren um sicher­zu­stel­len, dass eine möglichst große Anzahl an Opfern erreicht wird. Dazu gehören sowohl Drive-by-Downloads als auch infizierte Anhänge oder gefälschte Installer-Programme, die sowohl bei Privat­an­wen­dern als auch bei Unter­neh­men hohen Schaden anrich­ten können. Laut Studie ist das Thema Ransom­ware bereits die zweit­größte Sorge von CIOs mittel­stän­di­scher und großer Unter­neh­men, die darin eine schwie­rig zu bekämp­fende Bedro­hung sehen.

Daten­ver­schlüs­se­lung ist dabei nicht nur eine wachsende Bedro­hung für PCs, sondern auch für Android-basierte Geräte. In der ersten Hälfte des Jahres 2016 hat sich Ransom­ware zur größten Bedro­hung für Android-Geräte in den USA, UK, Deutsch­land, Dänemark und Öster­reich entwi­ckelt. Ransom­ware tritt am häufigs­ten in den USA (19,09 Prozent) auf, gefolgt von Großbri­tan­nien (11,89 Prozent) und Deutsch­land (9,63 Prozent).

Mit diesen Schrit­ten können sich Privat­an­wen­der vor Ransom­ware schüt­zen:

Verwen­den Sie eine bekannte, am besten mehrfach ausge­zeich­nete Security-Lösung.

Halten Sie Software auf dem neues­ten Stand und führen Patches und Updates zeitnah durch, um zu verhin­dern, dass bekannte Schwach­stel­len für eine Infek­tion Ihres Systems verwen­det werden.

Sichern Sie Ihre Daten ab, indem Sie regel­mä­ßig Backups durch­füh­ren.

Aktivie­ren Sie die »Show hidden file extension«-Option. Das wird Ihnen dabei helfen, verdäch­tige Daten zu identi­fi­zie­ren und auszu­füh­ren (wie etwa ZIP.EXE).

Unter­neh­men empfeh­len wir die Durch­füh­rung folgen­der Schritte: