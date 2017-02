Facebook wächst weiter zweistellig

1.860 Millionen monatlich aktive Nutzer hat Facebook laut aktuellem Geschäftsbericht mittlerweile. Besonders die Zahl der mobilen Nutzer ist erneut spürbar gestiegen. Während die Gesamtzahl der monatlich aktiven Nutzer gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent gewachsen ist, hat die Zahl der Nutzer, die das Soziale Netzwerk ausschließlich per Smartphone oder Tablet nutzen um 40 Prozent auf 1.149 Millionen zugelegt – das sind 62 Prozent aller monatlich aktiven Accounts. Insgesamt nutzen mittlerweile über 1,7 Milliarden Menschen Facebook mobil. Dagegen ist die Zahl der reinen Desktop-Nutzer weiter rückläufig. Nur noch 120 Millionen Menschen (-19 Prozent) netzwerken ausschließlich über ihren stationären Rechner. Mathias Brandt

So viel verdient Facebook an jedem Nutzer

Facebook freut sich auch im vierten Quartal 2016 über Milliardengewinne. Zu verdanken hat das Unternehmen dies vor allem dem boomenden Geschäft mit mobiler Werbung. Der größte Anteil der Nutzer ist mittlerweile mit Smartphone und Co. in dem sozialen Netzwerk unterwegs. Entsprechend steigen auch die so erzielten Werbeerlöse. 4,83 US-Dollar Umsatz macht Facebook durchschnittlich mit jedem einzelnen Nutzer. Der Löwenanteil stammt aus Werbeeinnahmen und ist im Vergleich zum vorherigen Quartal stark gewachsen, wie die Grafik von Statista zeigt. Hedda Nier

