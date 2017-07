Fachkräftemangel: IKT-​Spezialisten verzweifelt gesucht

8,2 Millionen Fachleute für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) arbeiten laut Eurostat in der Europäischen Union - das entspricht 3,7 Prozent aller Beschäftigten. Acht von zehn IKT-Arbeitskräften sind Männer, rund 62 Prozent verfügen über mindestens einen tertiären Bildungsabschluss. Obwohl sich die Zahl der IKT-Fachleuten seit 2006 um rund 2,3 Millionen erhöht hat, ist der Anteil der Unternehmen mit schwer zu besetzenden freien Stellen in diesem Bereich hoch. In Deutschland hatten vergangenes Jahr 52 Prozent der Unternehmen, mit Bedarf an IKT-Fachleuten, Probleme diesen zu decken, EU-weit waren es 42 Prozent. Mathias Brandt

