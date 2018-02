Zwischen Umsatz- und Gewinnangaben und Nutzerzahlen verstecken sich im aktuellen Facebook-Quartalsbericht auch aktualisierte Angaben zum Anteil der Fake-Accounts. So schätzt das Netzwerk den Anteil der doppelten Accounts auf zehn Prozent der monatlich aktiven Nutzer – das wären 214 Millionen Nutzerprofile. Der Anteil der falsch klassifizierten und unerwünschten Accounts soll sich auf zwei bis vier Prozent belaufen (bis zu 85 Millionen Nutzerprofile). Ob sich der Fake-Anteil tatsächlich erhöht hat, ist indes unklar. Laut Unternehmensangaben werden die Erkennungs-Methoden fortlaufend weiterentwickelt. Insofern ist ein Vergleich mit früheren Angaben nur begrenzt möglich. Mathias Brandt,

https://de.statista.com/infografik/11683/fake-accounts-bei-facebook/

Fake News: Deutsche Medien sind vertrauenswürdig

75 Prozent der Befragten einer PwC-Umfrage halten deutsche Medien für vertrauenswürdig. Das spiegelt sich auch in den meistgenutzten Informationsquellen zu politischen Ereignissen wieder, wie die Infografik von Statista. So belegen öffentlich-rechtliche Fernsehsender hier mit 71 Prozent den ersten Platz vor Tages- und Wochenzeitungen (53 Prozent). An dritter Stelle stehen Gespräche im Familien-, Freundes- oder Kollegenkreis (52 Prozent). Websites oder Online-News-Seiten beziehungsweise Social Media spielen im Vergleich nur eine nachgeordnete Rolle. Das gilt indes nicht für die Jüngeren. Bei den 18-29-Jährigen informieren sich mehr als die Hälfte (56 Prozent) via Facebook, Twitter und andere Social-Media-Kanäle. Dabei schätzt die Mehrheit den den Wahrheitsgehalt von Informationen dort als eher gering ein. Mehr noch, das Gros der Befragten rechnet hier am ehesten mit Fake News zu politischen Themen. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/12228/umfrage-zum-thema-fake-news/

Glaubwürdigkeit von Medien: Deutsche vertrauen Zeitungen mehr als Facebook