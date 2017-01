Fast jeder Zweite könnte weitgehend auf Bargeld verzichten

Akzep­tanz für bargeld­lo­sen Alltag inner­halb von einem Jahr deutlich gestie­gen.

9 von 10 Deutschen bezah­len derzeit im Geschäft auch ohne Münzen und Scheine.

Ob an der Kasse im Super­markt, beim Bäcker oder im Café: Ein Leben ganz ohne Geldscheine und Münzen ist für immer mehr Menschen denkbar. Das zeigt eine reprä­sen­ta­tive Befra­gung, die der Digital­ver­band Bitkom in Auftrag gegeben hat. Demnach kann sich fast die Hälfte der Deutschen (46 Prozent) vorstel­len, in Zukunft in beinahe allen Alltags­si­tua­tio­nen fast ausschließ­lich bargeld­los zu bezah­len. Vor einem Jahr war es erst gut ein Drittel (36 Prozent). Beson­ders hoch ist die Offen­heit für einen komplett bargeld­lo­sen Alltag bei den 30- bis 49-Jährigen: In dieser Gruppe können sich 53 Prozent vorstel­len, weitge­hend auf Scheine und Münzen zu verzich­ten. Bei den 14- bis 29-Jährigen sind es 45 Prozent, bei den 50- bis 64-Jährigen 46 Prozent und bei den Befrag­ten ab 65 Jahren 39 Prozent.

»Bargeld­lose Bezahl­ver­fah­ren sind komfor­ta­bler und siche­rer, deshalb werden sie das Bargeld auf mittlere Sicht erset­zen«, sagt Dr. Bernhard Rohle­der, Bitkom-Hauptgeschäftsführer. Gerade das kontakt­lose Bezah­len mit dem Smart­phone habe großes Poten­zial. Dabei hält der Kunde sein Gerät kurz vor ein entspre­chend ausge­rüs­te­tes Lesege­rät, um eine Rechnung zu beglei­chen. Abgerech­net wird in der Regel über eine Kredit­karte. Rohle­der: »Mobile Payment ist prakti­sch und erleich­tert den Überblick über die eigenen Finan­zen, etwa mithilfe einer App, die automa­ti­sch ein Haushalts­buch führt.«

Kontakt­lo­ses Bezah­len mit dem Smart­phone per NFC-Technologie ist in zahlrei­chen Discoun­tern, Super­märk­ten und Tankstel­len möglich. Voraus­set­zung ist, dass das Handy mit dem NFC-Chip ausge­stat­tet ist und man eine entspre­chende App instal­liert hat.

Derzeit nutzen 93 Prozent der Deutschen Bargeld, um im Geschäft ihre Einkäufe zu bezah­len. Nahezu ebenso viele, und zwar 89 Prozent, zahlen bargeld­los. Unter den bargeld­lo­sen Verfah­ren ist die Girocard mit 82 Prozent das meist­ge­nutzte Mittel, gefolgt von der Kredit­karte mit 36 Prozent. 13 Prozent nutzen zudem mobile Bezahl­dienste, also neben dem kontakt­lo­sen Bezah­len per NFC-fähiger Karte oder Smart­phone zum Beispiel die Zahlung per SMS, MMS oder QR-Code.