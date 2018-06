FIFA Fußball-WM 2018: Fußball-WM als Produktivitätsbremse?

Am Donnerstagnachmittag wurde in Moskau die Fußball-Weltmeisterschaft eröffnet, und während Fußballfans sich auf einen Monat voller spannender Spiele freuen, sorgt sich so mancher Arbeitgeber um die Konzentration seiner Angestellten.

Tatsache ist: Auch während dieser WM werden einige Spiele in die Arbeitszeit fallen, und wer ein richtiger Fußballfan ist, lässt sich auch fußballerische Leckerbissen wie beispielsweise Kolumbien gegen Japan ungern entgehen. Dass das Spiel am Dienstag um 14 Uhr angepfiffen wird, dürfte den geneigten Fan kaum davon abhalten, es zumindest mit einem Auge zu beobachten.

Wie groß das Ablenkungspotenzial der WM am Arbeitsplatz ist, hängt maßgeblich von der Zeitzone ab. So können Chefs in weiten Teilen Asiens und in Australien entspannt in Richtung Russland blicken, denn hier finden die Spiele überwiegend in den späten Abend- und frühen Morgenstunden statt. Wer ein Unternehmen in Rio führt, sollte für die kommenden Wochen jedoch nicht mit Höchstleistungen rechnen: Hier überschneiden sich die WM-Spiele mehr als 60 Stunden mit der regulären Arbeitszeit. Felix Richter

https://de.statista.com/infografik/14243/wm-spiele-waehrend-der-arbeitszeit/

